الأول على التكنولوجيا التطبيقية: لا نعرف المستحيل

مريم بوخطامين (راس الخيمة) قدم الطالب محمد إبراهيم جمال محمد المنصوري، الأول على التكنولوجيا التطبيقية، مسار برنامج العلوم المتقدمة في رأس الخيمة، تفوقه وتميزه الدراسي للقيادة الرشيدة التي حثتهم وبشكل مستمر على التميز والتقدم. وقال إن الطالب المجتهد لا يعرف المستحيل، مشيراً إلى أنه سوف يكمل مشواره في التفوق والاجتهاد لدراسة علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي. وأوضح المنصوري أنه كان يدرس بشكل يومي من 5 إلى 6 ساعات، وقد ساعده في توفير الأجواء الدراسية المناسبة الأسرة التي كان لها الفضل الكبير في نجاحه وتفوقه وتحصيله الدراسي المرتفع.. و«لا أنسى فضل مدرستي التي كان لها البصمة الكبيرة في مساندتي ودفعي نحو التفوق».