محمد بن راشد يهنئ طالبتين متفوقتين في الثانوية العامة
محمد بن راشد
28 يونيو 2022 19:31
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، طالبتين متفوقتين في امتحانات الثانوية العامة. وكتب سموه على موقع تويتر "تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نبارك للأوائل .. نبارك للخريجين .. نبارك لجميع الآباء والأمهات .. نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته .. جنوده.. رجاله ونسائه .. وقادة مستقبله .. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله".