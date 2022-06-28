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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
28 يونيو 2022 17:48

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الشمالية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 18:44.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:42 والمد الثاني عند الساعة 21:11 والجزر الأول عند الساعة 16:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:13.

المصدر: وام
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