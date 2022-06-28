الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال

ناقش الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للإشهاد لاستئصال شلل الأطفال لدول إقليم شرق المتوسط، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي، آخر المستجدات والتقارير السنوية للدول، وهو الاجتماع السنوي لمراجعة الوضع الحالي وتطورات استراتيجية استئصال شلل الأطفال في المنطقة، والخروج بالتوصيات التي تدعم الاستراتيجية العالمية.

شارك في الاجتماع الدكتورة ندى حسن المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتور يعقوب المزروع رئيس اللجنة الإقليمية للتصديق على استئصال شلل الأطفال في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، وأعضاء الفريق الفني لمنظمة الصحة العالمية، وممثلون عن الدول الأعضاء في اللجنة.

وأكدت الدكتورة ندى المرزوقي، في كلمتها، حرص دولة الإمارات على إيلاء اهتمام خاص لتطوير البرنامج الوطني لرصد حالات الشلل الرخو الحاد، بما يتوافق تماماً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والتزام الوزارة والجهات الصحية بالحفاظ على تغطية عالية لأكثر من 95% من التطعيم ضد شلل الأطفال، والتركيز على تعزيز نظام التقصي في شلل الأطفال، والإخطار الفوري والإبلاغ عن حالات الشلل الرخو الحاد بمجرد اكتشافها بجميع المرافق الصحية.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً إقليمياً وعالمياً متقدماً في مجال استئصال شلل الأطفال ومكافحة الإصابة به وحققت نتائج متميزة في التعامل مع هذا المرض، حيث تواصل تفعيل خطة الاستجابة الوطنية للتأهب بمواجهة أي حالات مشتبه بها قادمة من خارج الدولة، والتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بشكل علمي دقيق وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشادت المرزوقي بجهود اللجنة الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال بدول شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية وبدور جميع العاملين في البرامج الوطنية لجميع الدول في توفير الأمن الصحي.

المصدر: وام