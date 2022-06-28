غداً...بدء إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022

دينا جوني (دبي)

تعلن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 لطلبة صفوف الثاني عشر يوم غد 29 يونيو الساعة العاشرة صباحاً. كما سيتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع لغاية الحادي عشر يوم غد عند الساعة الواحدة ظهراً.

أما طلبة الصفوف من الأول لغاية الثامن، فسيتم إعلان نتائجهم يوم الخميس 30 يونيو الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

فقد أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرمجة الزمنية نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وسيحصل طلبة الثاني عشر على شهادة إتمام الدراسة، وستتضمن نتائج رقمية لمواد المجموعة «أ» النظرية، على أن تكون مواد المجموعة «ب» وصفية بالحروف ولا تدخل ضمن المعدّل النهائي للطالب. أما الطلبة من الأول إلى الحادي عشر، فستصدر شهاداتهم وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعتين «أ» و«ب»، ولن تضم الشهادة معدّلاً نهائياً للطالب، وذلك وفق دليل سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الحالي. وكان قد تقدم 295707 طلاب وطالبات من صفوف الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 في العاشر من يونيو، منهم 28916 طالباً وطالبة في صفوف الثاني. وخصصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 87 مقراً لتأدية الامتحانات موزعين على إمارات الدولة. وتحتسب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر، من خلال خمسة إجراءات تم تحديدها في الدليل الصادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وتضمنت إجراءات احتساب الدرجات درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكوين والختامي، ومجموع درجات الطالب الحاصل عليها من مواد المجموعة «أ»، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة. ويستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة «أ»، فيما تخضع مواد المجموعة «ب» لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع. ويختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة. وحرصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على عقد امتحانات تعويضية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو، فيما يخضع طلبة الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر في فئة التعليم المستمر المتكامل لامتحانات الإعادة للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي 2021-2022، وتستمر حتى الأول من يوليو المقبل. وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فترتين مسائيتين لتأدية امتحانات الإعادة، تمتد الفترة الأولى من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساء، والفترة الثانية من الساعة الخامسة والنصف إلى السابعة والنصف مساء.

وحرصت المؤسسة على توفير رؤساء لجان ومنسقين لضمان سلاسة الاختبارات، فيما تتوزع اللجان بواقع 13 لجنة في دبي، و7 لجان في الشارقة، و10 لجان في عجمان، واثنتين في أم القيوين، و13 لجنة في إمارة رأس الخيمة، و9 لجان في الفجيرة.