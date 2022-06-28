عبد الله المري يكرم الفائزين في جائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2022
عبد الله المري يكرم الفائزين في جائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2022
28 يونيو 2022 16:37
دبي ( الاتحاد) شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2022 في دورتها الثامنة عشرة، والمُخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي، والتميز الإداري، والتميز المؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين والإدارات العامة ومراكز الشرطة. وعُقد حفل التكريم في فندق جميرا ميناء السلام بحضور الشيخ أحمد بن محمد القاسمي، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد والمدنيين والشركاء الاستراتيجيين. وشهدت جائزة القائد العام للتميز2022 إضافة 5 فئات جديدة لتكريم الجهات والأفراد لأدوارهم الإنسانية والمجتمعية إلى جانب درهم الفاعل في خدمة الوطن، وهم: فئة رواد التميز، وسفراء السعادة، والمتعاونين المتميزين، والطلبة المتميزين، وفئة التكريم الخاص لعائلات الموظفين المتوفين، إلى جانب تكريم الموظفين المصابين.
كلمة القائد العام وألقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، كلمة خلال الحفل قال فيها:«نجتمع اليوم للعام الثامن عشر على التوالي لتكريم مجموعة جديدة من الموظفين الفائزين في جائزة القائد العام للتميز، هذه الجائزة التي تمكنهم من المرور إلى منصات التكريم أمام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في برنامج دبي للتميز الحكومي، وأمام سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في جائزة وزير الداخلية للتميز، وعلى مستوى الجوائز المحلية والعالمية الأخرى. وتابع معاليه:«ومن هنا تأتي أهمية هذه الجائزة في إطار من التنافس البّناء الهادف إلى تحقيق المنجزات وتحقيق الذات والتميز الشخصي لموظفي القوة، والتميز المؤسسي والتخصصي لأفضل الممارسات المطبقة، والمسار الفني للجوائز الخارجية على المستويين المحلي والعالمي».
وأوضح معالي الفريق المري أن جائزة القائد العام للتميز 2022 في دورتها الحالية تمكنت من استقطاب كوكبةً جديدة من الموظفين المتميزين بلغ عدد مشاركاتهم (751) مشاركة وظيفية، واستقطاب (223) ممارسة وتجربة مؤسسية جديدة، مبيناً أنه تم الاستعانة بـ 17 مقيماً ومستشاراً لتنفيذ عملية التقييم للفئات الوظيفية والمؤسسية، وتم تشكيل لجنة تحكيم بإشراك نخبة من المواطنين الخبراء المعتمدين دولياً. وأشار معاليه إلى أن التجربة الفريدة للجائزة أسهمت في تعزيز عمليات التقييم المؤسسي للإدارات العامة ومراكز الشرطة بإشراك (44) خبيراً دولياً في مختلف التخصصات الأمنية والمرورية والإدارية، لتؤكد من خلالها القيادة العامة لشرطة دبي سعيها لتعزيز قدرات الوحدات التنظيمية والمساعدة في تحسين وتطوير البُعد التنافسي لها عالمياً وتقديم القيمة المتميزة للمتعاملين. وقال معالي الفريق المري: إن الفوز في الجائزة لا يمكن اعتباره هدفاً فقط، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف أكبر في تطوير العمل الحكومي وإحداث نقله في خدمة المتعاملين، حيث تمكنت جائزة القائد العام للتميز خلال السنوات الماضية من تحويل المشاركات الفائزة فيها إلى مشاركات في الجوائز المحلية والعالمية والفوز بها، فقد بلغ عدد الفائزين في المشاركات الخارجين من شرطة دبي (173) فائزاً في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، و (97) فائزاً ضمن فئات جائزة وزير الداخلية، وفي خلال الخمس السنوات الماضية فقط تم الحصول على(171) جائزة محلية وعالمية على مستوى الأفراد وفرق العمل والتجارب الناجحة.
التحديات المستقبلية وأضاف معاليه:«لا شك أنكم تدركون حجم التحديات المستقبلية التي تقف أمامنا، وتستشعرون أهمية الاستعداد الدائم والملائم لهذه التحديات، فجميع أنشطتنا في دعم وتمكين العنصر البشري تستهدف رفع الكفاءة المؤسسية لشرطة دبي للاستعداد لهذه التحديات ومواجهتها، وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: (الإنسان أمام التحديات لديه خياران، إما أن يقف ويتراجع.. أو أن يبدع ويتجاوز)، ونحن ليس في قاموسنا أن نقف أو نتراجع، وليس أمامنا إلا قبول هذه التحديات والتعامل معها ومواجهتها. ومن جانبها، ألقت نوره المندوس، قائد فرق التميز المؤسسية في الإدارة العامة للتميز والريادة، كلمة فريق التميز تقدمت خلالها بالشكر إلى معالي القائد العام لشرطة دبي، على تفضله برعايته الكريمة لحفل جائزة القائد العام للتميز ضمن دورتها الثامنة عشرة، مبينةً أن الجائزة شكلت نقلة نوعية في مجال التطوير المؤسسي للتقسيمات الإدارية المختلفة في شرطة دبي لتصبح منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات التخصصية لدى الأفراد وفرق العمل.
عقب الكلمة، قام معالي الفريق المري بتقليد الأوسمة للفائزين في جائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2022، حيث بدأ التكريم بـ «أوسمة القائد العام للتميز لفئات ضباط الصف والأفراد والمدنيين»، وفاز بوسام القائد العام للعمال والمهنيين، المدني جويل ماوريسيو من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وبوسام القائد العام للسائق المثالي، العريف أول سالم الذيباني من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشئات والطوارئ، وبوسام القائد العام للجندي المجهول، الوكيل أحمد مسعد ناصر من الإدارة العامة لأمن المطارات. كما وفاز بـ «وسام القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في سعادة المتعاملين» المدني سمية القادري من الإدارة العامة للعمليات، وبوسام «القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في فئة الشباب» مدني مهندس حمدة آل علي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبوسام القائد العام للأم المثالية، المدني زينب حسن أهلي من الإدارة العامة للتميز والريادة. كما وفاز بوسام القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في المجال التخصصي، المدني ريم مطر المهيري من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبوسام القائد العام لأفضل خبير استشاري، المدني مجد عباسي من الإدارة العامة للتميز والريادة، وبوسام القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في المجال الميداني، العريف عارف الوادعي من أكاديمية شرطة دبي، وبوسام القائد العام لأفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين في المجال الإداري العريف أول جلال المنصوري، وأما الفائز بوسام القائد العام لوظائف المستقبل فكانت من نصيب الرقيب أول عبدالله حمود الحربي.
فئات الضباط أما الفائزون ضمن فئات الضباط، ففاز بوسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال الميداني ملازم أحمد غالب العوبثاني من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبوسام أفضل ضابط في المجال الإداري ملازم حميد الشمري من مركز شرطة الرفاعة، وبوسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال التخصصي ملازم أول مهندس سليمان الزرعوني من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، فيما فاز بوسام القائد العام للتميز العلمي ملازم أول عبدالله البستكي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبوسام القائد العام لأفضل موظف مُبتكر، النقيب مهندس عبدالله الشامسي من الإدارة العامة للعمليات. وحصل على وسام القائد العام لأفضل ضابط في فئة الشباب، النقيب دكتور راشد المنصوري من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعلى وسام القائد العام لأفضل ضابط إشرافي، نقيب مهندس عمر الخاجه من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعلى وسام القائد العام في مجال الاتصال الحكومي، المقدم راشد مطر الجابري من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعلى وسام القائد العام لأفضل ضابط قيادي العقيد مبارك علي بن يعروف من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.
التكريم الخاص... أُم وموظفة مثالية وكرم معالي الفريق المري، المدني ليلى مراد البلوشي من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن فئة التكريم الخاص وذلك لتميزها في حياتها العملية والأسرية، حيث أنجزت خلال ثلاثة سنوات (9210) معاملات وساهمت في إنجاح تنفيذ (174) دورة وورشة عمل، والمشاركة بفعالية في (15) فريق عمل، فيما ساهمت على مستوى أسرتها في تعليم أبنائها الأربعة وأحدهم من أصحاب الهمم وتربية إخوتها وتعليمهم بعد وفاة والدتها.
التكريم الخارجي وعن فئة التكريم الخارجي، كرم معالي الفريق المري بوسام القائد العام للخدمة المجتمعية كلاً من: حسين مراد البلوشي المُتخصص في «مجال إدارة الأمن والصحة والسلامة»، ورجل الأعمال راشد أمين محمد المرزوقي، والمتطوعة زينب السيد حسن «أم سعيد»، وضابط التفتيش جميله حسن البلوشي.
فئات التميز المؤسسي وعن فئة جوائز التميز المؤسسي، فازت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بجائزة أفضل جهة رائدة على مستوى الإدارات العامة في شرطة دبي في تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي لتفوق مبادراتها وخططها في دعم استراتيجية التحول الرقمي الحكومي، فيما فاز مركز شرطة الراشدية بجائزة أفضل جهة رائدة على مستوى مراكز الشرطة في تطبيق معايير منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي. وعن فئة تطبيق معايير منظومة التميز الحكومي، فازت الإدارة العامة لأمن المطارات بجائزة أفضل جهة تحقيقاً لخطة شرطة دبي 2021، ومركز الجناح الجوي بجائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية، والإدارة العامة للعمليات عن فئة أفضل جهة في مجال الابتكار. كما وفاز مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بجائزة أسعد بيئة عمل، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بجائزة أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، والإدارة العامة للمرور بجائزة النخبة، وقطاع شؤون البحث الجنائي بجائزة أفضل قطاع شرطي على مستوى شرطة دبي.
فئة التجارب وفرق العمل وعن فئة التجارب وفرق العمل، حصل مركز سعادة المتعاملين في مركز شرطة البرشاء على جائزة أفضل مركز سعادة متعاملين، وفيما حصدت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 3 جوائز هي: جائزة أفضل جهة في تنفيذ المقارنة المعيارية، وجائزة أفضل جهة في رعاية الضحايا، وجائزة أفضل جهة في حل الظواهر الأمنية والمرورية. ونال فريق الأزمات والكوارث الميداني في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشئات والطوارئ جائزة أفضل فريق عمل ميداني، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ جائزة أفضل فريق عمل إداري، وحصل برنامج تدريب حراس الأمن التابع للإدارة العامة للمرور على جائزة أفضل تجربة شرطية، فيما نال مركز شرطة الرفاعة جائزة «استمرارية الأعمال والرشاقة المؤسسية». وفازت خدمة «على دربك» لمركز شرطة الراشدية بجائزة أفضل خدمة حكومية مُشتركة، ونالت خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر باستخدام أنظمة «البلوك تشين» التابعة للإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بجائزة أفضل فكرة ابتكارية، فيما حصل مركز شرطة المرقبات على جائزة المجموعة المتميزة (الوردية)، ونال مشروع تطوير غرفة العمليات المركزية في الإدارة العامة لأمن المطارات جائزة أفضل مشروع تطويري، فيما فاز فريق مجلس أصحاب الهمم بجائزة أفضل جهة ضمن «الفئات المتغيرة» والتي يتنافس عليها فرق العمل الأكثر جاهزية للمشاركة في الجوائز المختلفة.
تكريم المتعاونين وكرم معالي الفريق المري المتعاونين المتميزين مع شرطة دبي من أفراد المجتمع والتي فاز بها عن فئة الرعاة الرئيسيين: الشيخ أحمد بن محمد القاسمي، ومجموعة خلف الحبتور، وأسرة المرحوم عبيد الحلو، ومجموعة الغرير، ومجموعة باتشي، وأنصار مول، ومجموعة فرش ماركت، وشركة حاجي بابا، ومجموعة ماكدونالز. كما وفاز عن فئة المتعاونين السيدة أمل محمد بن ثاني لتعاونها مع مركز حماية، لدورها في الأعمال الخيرية الجليلة لشرطة دبي، والسيد محمد نايف أبو علي الذي حقق أعلى عدد ساعات تطوعية مع شرطة دبي بلغت (2439) ساعة، والسيدة شمسة عيسى المطوع، أصغر متطوعة في شرطة دبي، والرائد دكتور خالد عبدالله السعدي الذي حصل على المركز الأول في عدد الساعات التطوعية وبلغت (3912) ساعة.
الطلبة المتميزون كما وكرم معالي الفريق المري طلبة المدارس المتميزين، وفاز بهذه الفئة كل من: الطالب مروان الركن العضو في فريق حماية في القيادة العامة لشرطة دبي وعضو فريق «اعرف حقوقك»، والذي شارك في برنامج يونيسيف لحماية الطفل والحائز على عدة جوائز ومشاركات على مستوى المدرسة والدولة، والطالب أحمد باسل من أصحاب الهمم والذي التحق بمدرسة حماية للبنين في العام الدراسي 20192020 ويعد من الطلبة المتميزين أكاديمياً.
سفراء السعادة وكرم معالي الفريق المري الفائزين بجائزة سفراء السعادة لدورهم في إرساء مفاهيم السعادة المؤسسية على مستوى شرطة دبي وهم: فريق مركز بطاقة إسعاد، ورعاة البطاقة، مجلس السعادة والإيجابية، فريق نادي ضباط شرطة دبي، فريق صندوق التكافل الاجتماعي، والفرقة الموسيقية في شرطة دبي، وفريق الإعلام الأمني.
رواد التميز وفاز بجائزة رواد التميز في شرطة دبي كل من: فريق إدارة الأزمات والكوارث الداخلي وإدارة حوكمة مرحلة التعافي، لدوره في تقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، و فريق تحدي دولة الإمارات للفرق التكتيكية (SWAT) الذي نجح فريق في نيل المركز الأول على مستوى العالم في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية خلال عامي 2019-2020، وفريق الدراجات النارية لحماية الشخصيات لمساهماته في حماية الشخصيات، وفريق مركز حماية الدولي لتنظيمه ملتقى حماية الدولي السنوي، وفريق الرماية في شرطة دبي لفوزه بدرع الرماية في نسخته الـ (40)، وفريق اللجنة الداخلية لليوبيل الذهبي لمشاركته الفعالة في إنجاح فعاليات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، إلى جانب فريق مركز المرونة لدوره في تعزيز الجاهزية.