الأربعاء 29 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة أبوظبي تنشر التوعية المرورية الرقمية عبر "فريجنا"
شرطة أبوظبي ترجو من السائقين توخي الحذر
28 يونيو 2022 16:00

بدأت شرطة أبوظبي بالتعاون مع بلدية مدينة ابوظبي ممثلة في مركز بلدية مدينة زايد بنشر التوعية المرورية الرقمية في تطبيق فريجنا الذكي الذي يتيح التواصل الآمن بين سكان الحي، وتمكنهم من متابعة التطورات ضمن مجتمعهم بشكل يومي، والتعرف على المنتديات والفعاليات المرورية والأحداث في المنطقة الواحدة.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أهمية دور المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة في التعاون مع شرطة أبوظبي في نشر التوعية المرورية بين شرائح المجتمع وتعزيز الحس الأمني والمروري لديهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور.

وأشاد بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي عبر تطبيق فريجنا بما يعزز التوعية للحد من الحوادث المرورية.

المصدر: وام
التوعية المرورية
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القرود ،إيجابي وسلبي' في هذا الرسم التوضيحي
عربي ودولي
أميركا تكثف جهود مكافحة جدري القرود
اليوم 08:06
"انستجرام" تبث إعلانات عبر منصة "ريلز"على مستوى العالم
دنيا
ميزة جديدة لـ"إنستجرام".. تلزمك بتقديم إجابة صادقة
اليوم 08:02
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
عربي ودولي
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
اليوم 07:59
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
عربي ودولي
في كلمته لمجلس الأمن.. زيلينسكي يطالب باتخاذ إجراءات ضد روسيا
اليوم 07:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©