شرطة أبوظبي تنشر التوعية المرورية الرقمية عبر "فريجنا"

بدأت شرطة أبوظبي بالتعاون مع بلدية مدينة ابوظبي ممثلة في مركز بلدية مدينة زايد بنشر التوعية المرورية الرقمية في تطبيق فريجنا الذكي الذي يتيح التواصل الآمن بين سكان الحي، وتمكنهم من متابعة التطورات ضمن مجتمعهم بشكل يومي، والتعرف على المنتديات والفعاليات المرورية والأحداث في المنطقة الواحدة. وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أهمية دور المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة في التعاون مع شرطة أبوظبي في نشر التوعية المرورية بين شرائح المجتمع وتعزيز الحس الأمني والمروري لديهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور. وأشاد بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي عبر تطبيق فريجنا بما يعزز التوعية للحد من الحوادث المرورية.

المصدر: وام