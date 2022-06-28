فريق طبي في مستشفى غياثي ينقذ حياة مريضة زائرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نجح فريق طبي تابع لمستشفى مدينة غياثي، أحد منشآت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في إنقاذ حياة مريضة أصيبت بـ «غرغرينة» في الأمعاء الدقيقة بعد إزالة جزء من الأمعاء المصابة نتيجة الالتواء. وكانت مستشفى غياثي قد استقبل المريضة بقسم الطوارئ التابع للمستشفى، تشتكي من ألم شديد في المعدة وقيء متكرر وأظهر الكشف الطبي عليها وجود فقدان سوائل مرتفع وانتفاخ وإمساك وانسداد في الأمعاء، مما استلزم وضعها في العناية المركزة. وأوضح الدكتور محمد خليفة محمد إدريس اختصاصي جراحة عامة، أن المريضة زائرة وكانت قد أجرت عملية جراحية قبل دخولها الدولة وتم التعامل مع الحالة المرضية رغم عدم وجود أي معلومات طبية عنها، حيث تم إجراء عملية استكشاف وقص جزء من الأمعاء الدقيقة بلغ 40 سم، وذلك بسبب إصابة الأمعاء بغرغرينة نتيجة وجود التواء داخلها مما تسبب في حدوث تلك المضاعفات. وأكد إدريس أن مستشفى غياثي يضم كوادر متميزة من أفضل الكفاءات المهنية في القطاع الطبي في مختلف التخصصات، وذلك لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لسكان مدينة غياثي والمناطق المحيطة بها، بما يتوافق مع المعايير العالمية التي وضعتها شركة «صحة» لكافة المنشآت الصحية التابعة لها. ويلبي مستشفى غياثي احتياجات سكان منطقة غياثي وبدع المطاوعة وجزيرة صير بني ياس، ويقدم خدمات تشخيصية وعلاجية لأمراض النساء والولادة والطب الباطني وطب الأطفال وأمراض العيون والجلدية، إضافة إلى الجراحة العامة وجراحة العظام وخدمات الغسيل الكلوي وخدمات الطوارئ، ويقام على مساحة 39 ألف متر مربع. ويضم 50 سريراً قابلة للزيادة إلى 80 سريراً، ويشمل ست غرف للعناية المركزة وغرفتين للعمليات وأربعة أسرة لحديثي الولادة، إضافة إلى العيادات الخارجية، إلى جانب وحدات سكنية للموظفين والكادر الطبي ومسجد ومهبط للطائرات.