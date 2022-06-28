أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني. ونقل سموه إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد في بداية اللقاء .. تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتمنياتهما لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق مزيداً من الرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته. فيما حمل سمو أمير دولة قطر .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم. وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: وام