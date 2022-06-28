عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزيرة الخارجية الجديدة في فرنسا

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الجديدة في جمهورية فرنسا. وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعاليها في مهام عملها الجديد. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية والحرص على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما. وتبادل سموه ومعالي وزيرة خارجية فرنسا وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والاستقرار والتنمية. من جانبها أشادت كاثرين كولونا بالطبيعة الاستثنائية للشراكة الثنائية التي تجمع الإمارات وفرنسا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتعميق وتنمية هذه العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة التغير المناخي في ضوء استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي العام المقبل 2023.

المصدر: وام