8 خزانات جديدة للمياه بخورفكان

الشارقة (الاتحاد)

انتهت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة- إدارة خورفكان من إنشاء خزان للمياه في محطة توليد كهرباء وتحلية مياه في مدينة خورفكان، بسعة 2 مليون غالون، بقيمة اجمالية 11,800,000.00 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لاستدامة المياه، وتوفيرها للمشروعات التطويرية وللأجيال القادمة، وتم ضخ المياه إلى شبكة المياه بخورفكان بعد أن تمت عمليات الاختبارات لنظام الضخ والتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية للاستخدام.

وقال المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان: إن الهيئة تعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه والغاز، لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، لافتاً إلى أن إنشاء خزانات المياه في مدينة خورفكان بإجمالي عدد 8 خزانات رئيسية ليصل إجمالي التخزين اليومي من المياه إلى 10 ملايين ونصف المليون غالون، يأتي في إطار استراتيجية الهيئة، لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه، ورفع كميات التدفق المائي، وزيادة المخزون الاحتياطي، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في مدينة خورفكان.

وبدوره، أكد المهندس يوسف محمد الحمادي مدير محطة إنتاج كهرباء وتحلية مياه خورفكان أن مشروع خزان المياه استغرق مدة 10 أشهر بداية من شهر أغسطس 2021م، وهو عبارة عن خزان مياه ستيل لحام API350 وبقطر 34م وبارتفاع 11م وفق احدث وأفضل المواصفات الفنية، وقد تم مراعاة منسوب الخزان ليتناسب مع الخزانات الأخرى بالمحطة، حيث تم ربطه معها مع نظام التشغيل في محطة التحلية لتكون سعة الخزانات 5 ملايين غالون يومياً في محطة التحلية لعدد 3 خزانات.