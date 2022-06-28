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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم
سلطان القاسمي
28 يونيو 2022 13:55

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم/43/ بشأن تشكيل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم. ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم برئاسة الدكتور/ سعيد مصبح محمد الكعبي، وعضوية كل من التالية أسماؤهم: الدكتور/ عبيد علي عبيد بن بطي المهيري والشيخ/ عبدالرحمن عبدالله ماجد أحمد المعلا والسيد/ علي أحمد يعقوب يوسف الحوسني والدكتور/ سيف خميس أحمد عبدالله النقبي والسيدة/ عائشة محمد زايد خليفة الطنيجي.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
مجلس الشارقة للتعليم
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