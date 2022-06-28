رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك الأردن في ضحايا حادث تسرب الغاز بميناء العقبة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف الذي وقع في ميناء العقبة وأدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات. ‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، برقية تعزية مماثلة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

المصدر: وام