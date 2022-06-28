شرطة الشارقة تحذر من تداول مقاطع مصورة لحادثة القتل

طالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة بعدم تداول صور ومقاطع فيديو لحادثة القتل التي راحت ضحيتها سيدة عربية بإحدى مناطق إمارة الشارقة، والتي تم الإعلان عن تفاصيلها قبل أيام. وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال التصرف، غير المسؤول الذي لا يكترث بالحالة النفسية لعائلة المغدورة، ويتنافى مع القيم الإنسانية في المجتمع. وحذرت شرطة الشارقة من نشر أو تدوال المادة المصورة لتلك الحادثة أو أي حادثة أخرى قد يتعرض لها أفراد المجتمع لما في ذلك من تبعات، وما تثيره من بلبلة ومخاوف، ونشر مشاهد العنف، مؤكدة على وعي المجتمع والتزامه بضوابط القانون.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي