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«الوطني» يشارك في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز
«الوطني» يشارك في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز
28 يونيو 2022 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء بخيت العليلي عضو المجلس، في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي سيعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2022م.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يعقد بعنوان «دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة»، إلقاء كلمة لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، واعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي المتعلق بأساليب عمل الشبكة، وانتخاب رئيس وثلاثة نواب رئيس للشبكة، والموافقة على الشعار والعلم الرسميين للشبكة.

ناعمة الشرهان
المجلس الوطني الاتحادي
أذربيجان
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