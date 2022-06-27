حميد النعيمي: زايد جعل العلم  والتعليم مفتاح التنمية الشاملة

عجمان (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء الجامعة، حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة الـ 32 من خريجي جامعة عجمان، والذين تجاوز عددهم 600 خريج من مختلف الكليات والتخصصات، تحت شعار «دفعة عام الخمسين»، والذي أقيم صباح أمس في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص شكره وتقديره للجهود الطيبة المباركة التي ظلت تبذلها قيادتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالتعليم ودعمها المتواصل له وتهيئة البيئة المناسبة لمؤسسات التعليم العالي لأداء رسالتها والقيام بدورها على الوجه الأكمل، مؤكداً سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وضعوا التعليم ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية في الخمسينية الجديدة، باعتبار أن التعليم هو الرهان الحقيقي لدولة الإمارات في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها التي لا تعرف المستحيل.

وقال سموه: إننا في هذا اليوم نتذكر بالكثير من التقدير والعرفان والامتنان القيم والمبادئ التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والذي جعل العلم والتعليم المفتاح الذي ندخل به عصر التنمية الشاملة والتقدم الحضاري.. وأذكر هنا قوله رحمه الله « إن التعليم في الإمارات وبحق إحدى العلامات المميزة للدولة». وأضاف سموه: يحق لنا أن نفخر بما تحقق للمواطن من بنية تعليمية حديثة مواكبة للعصر وتسليح الأجيال بالعلوم والمهارات والقيم باعتبار أن بناء الإنسان الغاية الأسمى لكل تنمية وتطور لصناعة المستقبل بكل عزم وثقة. وجدد سموه التأكيد على مساندته للأفكار والرؤى والتطلعات التي ترتقي بالتعليم وتشجيع أبنائه الطلاب.

وقال سموه: إن إمارة عجمان أصبحت منارة أكاديمية ومركزاً تعليمياً بارزاً يحتضن العديد من الجامعات..مشيراً إلى أن حكومة عجمان تعتبر أن الجامعات تتكامل مع منظومة الحياة الشاملة التي تهدف إلى نهضة وتقدم الإمارة، وأن كل هذه الحلقات تترابط وتتكامل وتتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق إمارة نموذجية مثالية تحقق الرفاه والسعادة للمواطنين والمقيمين فيها.

وأكد سموه أن تخريج دفعة جديدة من شأنه أن يضخ دماء جديدة وأفكاراً متجددة في المجتمع ويجدد حيوية الجامعة ورسالتها المستمرة ويعزز مكانتها كواحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية والفكرية المبدعة في إمارة عجمان والدولة وأن عطاءها مازال وفيراً، وقادرة على رفد المجتمع بقدرات بشرية مؤهلة متخصصة تسهم في حركة التغيير الاجتماعي..مشيراً سموه إلى أن الخريجين يشكلون عنصراً أساسياً في التنمية المستدامة الشاملة.

ووجه سموه الشكر لمجلس الأمناء والهيئات التدريسية والإدارية والفنية والعاملين في الجامعة، كما هنأ سموه الطلاب الخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي لتحقيق التميز والتفوق والانطلاق نحو مختلف ميادين العمل والعطاء في كافة الساحات.

الحضور

حضر مراسم حفل التخريج، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

عقب ذلك، كرم صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان 155 خريجاً من الفوج الثاني من الدفعة 32 من عام الخمسين، وتسليم شهادات التخريج لخريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات، فيما قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم. وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان درع الجامعة بهذه المناسبة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الذي قدم درعاً مماثلاً لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

ومن المقرر أن يقام حفل تخريج مخصّص لـ 402 خريجة اليوم الثلاثاء في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.