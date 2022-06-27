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حاكم الفجيرة يكرم مواطناً نجح في زراعة الأرز
حمد الشرقي لدى استقباله سالم اليماحي(وام)
28 يونيو 2022 01:34

الفجيرة (وام)  

منح صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قطعة أرض زراعية للمواطن سالم سيف اليماحي، تشجيعاً له على استكمال مشروعه الزراعي الخاص ودعماً له لتنفيذ خططه في زراعة المحاصيل. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، سالم اليماحي، لنجاحه في زراعة  الأرز في مزرعته الكائنة بمنطقة مربض بإمارة الفجيرة. وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالعمل الجاد لسالم اليماحي، وتجاربه التطبيقية الناجحة في زراعة الأرز، مما يسهم في تعزيز منظومة البحث والتطبيق في مجال الزراعة والغذاء، ودعم استراتيجية الدولة في هذا المجال المهم. واستمع سموه من سالم اليماحي إلى بداية تجربته في زراعة الأرز بتقنية الزراعة النظيفة باستخدام المواد الطبيعية البيولوجية، بهدف دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق استدامته، وتعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي للمواد الغذائية عامة ومحصول الأرز خاصة. وتقدم سالم اليماحي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على دعمه لأصحاب المشاريع من أبناء الوطن وتشجيعه لهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في المجالات كافة، بما يسهم في دعم ركائز التنمية الشاملة بالدولة.

الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
الأرز
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