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ولي عهد الفجيرة يستقبل أحمد الظنحاني لحصوله على الدكتوراه
ولي عهد الفجيرة مستقبلا أحمد الظنحاني (وام)
28 يونيو 2022 01:34

الفجيرة (وام)

 استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور أحمد الظنحاني لحصوله على شهادة الدكتوراه في تخصص القانون الجنائي من جامعة القاهرة. 
وهنأ سموه، الدكتور أحمد الظنحاني، على تحقيقه هذا الإنجاز العلمي، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح في رحلة العلم والمعرفة. كما استمع سموه خلال اللقاء، من الدكتور أحمد الظنحاني، إلى شرحٍ عن محتوى رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان «الأحكام والقواعد لجريمة غسل الأموال»، والمحاور التي طرحتها في المناقشة. من جانبه، عبّر الدكتور أحمد الظنحاني عن شكره وامتنانه لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مثمنًا دعم سموه لأبناء الفجيرة وتشجيعه المحفز لهم نحو تحقيق طموحاتهم المستقبلية وخدمة الوطن. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

أحمد الظنحاني
الفجيرة
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
جامعة القاهرة
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