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«العدل» تنظم برنامج مقيم التميز الداخلي
«العدل» تنظم برنامج مقيم التميز الداخلي
28 يونيو 2022 01:34

أبوظبي (وام)

 نظمت وزارة العدل برنامج مقيم التميز الداخلي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في مسرح الوزارة في أبوظبي على مدى ثلاثة أيام، بهدف تأهيل الموظفين من مختلف الفئات والمستويات الوظيفية. ويأتي هذا البرنامج في إطار الدعم والتعاون مع وزارة الداخلية، والاستفادة من تجربة وزارة الداخلية الرائدة في مجال التميز المؤسسي وفي إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، ونشر ثقافة التميز المؤسسي بما يمكنها من تطوير قدراتها ونتائجها، وتحقيق الريادة في تبني أفضل الممارسات الرائدة في مجال التميز المؤسسي وتمكين الوزارة من تطوير المواهب المحترفة فيها، وشهد اليوم الأول من البرنامج مشاركة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في جلسة الافتتاح وكذلك الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة، وعدد من القيادات ومدراء الإدارات والموظفين. وقال المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي في كلمته الافتتاحية: تمكنت حكومة دولة الإمارات، من ابتكار نموذج شامل للتميز الحكومي، تم تطويره على أسس مستدامة، تواكب المتغيرات، وتعتمد فلسفة ملهمة للجهات الحكومية.

وزارة العدل
وزارة الداخلية
أبوظبي
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