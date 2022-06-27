توقيع مذكرة تفاهم بين «الداخلية» ومجموعة برجيل القابضة

أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الداخلية ومجموعة برجيل القابضة أمس في مقر الوزارة، مذكرة تفاهم بشأن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لفئة المتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية، وذلك انطلاقاً من رغبة الجانبين في توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات المتعلقة في مجال توفير الخدمات الطبية. ووقع المذكرة عن جانب الوزارة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعن جانب مجموعة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة. وتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار عام للتنسيق والتعاون المتبادل بين الجانبين وانطلاقاً من حرص وزارة الداخلية في دعم الرعاية الصحية لمنتسبيها وفئة المتقاعدين منهم، وسعياً منها إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ولأسرهم، نظراً لما تتمتع به مجموعة برجيل القابضة من سمعة طيبة في مجال الخدمات الطبية وما تمتلكه من مستشفيات مجهزة بكافة الإمكانيات لاستقبال المرضى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية عالية المستوى لمنتسبي وزارة الداخلية وذويهم. وتنص المذكرة على إصدار بطاقة الخدمة المميزة لمنتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين وذويهم ممن لديهم أو ليس لديهم تأمين صحي وتخصيص مستشفى برجيل فرع المارينا مول حصرياً لكافة منتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين وذويهم مع الأفرع الأخرى، إعطاء منتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين الأولوية في تلقي الخدمة داخل مرافق المستشفى، وفحوصات وتقييم اللياقة البدنية.