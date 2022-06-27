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فوز عدد من المدارس بمسابقة جائزة المدارس الخضراء
فوز عدد من المدارس بمسابقة جائزة المدارس الخضراء
28 يونيو 2022 01:34

رأس الخيمة (وام)

أعلنت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة عن فوز عدد من المدارس بمسابقة جائزة المدارس الخضراء للسنة الخامسة على التوالي، والتي أطلقتها الدائرة تحت رعاية الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، بالشراكة مع منطقة رأس الخيمة التعليمية، وهي إحدى مبادرات «إمارتي بيتي»، والتي تعنى بالاستدامة والحفاظ على البيئة. وتأتي مبادرة المدارس الخضراء برأس الخيمة بهدف ترسيخ مبدأ الاستدامة صيغة ونهجاً وطنياً في مختلف قضايا ومجالات وقطاعات الحياة المختلفة حفظاً للمكتسبات وتنمية للموارد والاستدامة البيئية، وللحفاظ على المكونات الطبيعية وحفظ الموارد الطبيعية وصونها وتنميتها ورفع الحس المجتمعي بقضايا البيئة على المستويين المؤسسي أو الفردي، ما يسهم بدوره في تعزيز العلاقة بين التعليم والاستدامة والتوعية بالسلوكيات والممارسات البيئية السليمة وبناء جيل واع قادر على مواجهة تحديات المستقبل. 
وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن هذه المبادرة تتماشى والأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤية 2030، وتشارك في المبادرة مؤسسات الدائرة ممثلة في مؤسسة الصرف الصحي وإدارة المخلفات والأشغال والزراعة التجميلية ضمن معايير جديدة تشمل جميع متطلبات الاستدامة البيئية.

رأس الخيمة
دائرة الخدمات العامة
أحمد بن سعود بن صقر القاسمي
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