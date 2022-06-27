الشيخة فاطمة: شباب الإمارات يحظى بدعم كامل من قيادتنا

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، نظمت الأكاديمية حفل تخريج للدفعة الـ19 من طالباتها وحفل تخريج للدفعة الثانية من طلاب الصف الثاني عشر. شهد حفل الطالبات الذي أقيم بمقر الأكاديمية في أبوظبي الشيخة موزة بنت حمدان بن محمد آل نهيان وعدد من الشيخات وأهالي الخريجات.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كلمة ألقتها الخريجة ميرة عمر محمد الزعابي والخريج عبدالله محمد عبدالله الزعابي، بالنيابة عن سموها وجهتها للخريجين في حفلي تخرج الطالبات والطلبة: «إنه ليوم بهيج أن أشارككم فرحة هذا اليوم الذي أضاء مسيرة الأكاديمية بالاحتفال بأبنائنا للالتحاق بمرحلة تعليمية هامة في حياتهم المستقبلية».

وأكدت سموها أن شباب الإمارات يحظى بدعم كامل من قيادتنا الرشيدة ومن المجتمع كافة وقدوتنا في ذلك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان على ثقة بالشباب، فكان يراهم صناع المستقبل وعمل على إعدادهم ودعمهم وتسليحهم بالعلم ومهّد لهم الطريق نحو المستقبل».

ونوهت سموها بأن دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، قد وضعت السياسات والاستراتيجيات وتبنت المبادرات التي تمكن الشباب في شتى الميادين ومنحتهم الفرص الكثيرة لتحمل المسؤولية، والعمل من أجل الإسهام في بناء الوطن.. كما دعمت التعليم وجعلته ضمن أولوياتها ووفرت لخريجي المرحلة الثانوية الجامعات والكليات والمعاهد والبعثات المحلية والعالمية المختلفة لتلبية احتياجات الطلبة وطموحاتهم وكذلك لتلبية أسواق العمل المستقبلية». وأضافت سموها: «نحن عقدنا الأمل عليكم في صناعة المستقبل المشرق فرؤية الإمارات المستقبلية ستتشكل بأيديكم، ومسيرة الوطن ستبقى خالدة، وستنافس العالم بإرادتكم وعزيمتكم وإصراركم».

وباركت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأولياء الأمور هذا النجاح، وأكدت أن «الإمارات عظيمة بقيادتها وبشعبها وبأبنائها المخلصين، وتستحق منكم الاجتهاد والبذل والعطاء من أجل رفعة الوطن وشموخه في شتى المجالات وفي كافة الأصعدة».

وهنأت سموها الخريجين وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع لدعم تحقيق رؤية دولتنا السديدة، ويبارك جهود قيادتنا الرشيدة في كافة المجالات من أجل رفعة وطننا الغالي.

من جانبها، وجهت كارولين بيلي مديرة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات كلمة خلال الحفل قالت فيها: «إن شعار الأكاديمية هو «الاعتزاز بالماضي والإعداد للمستقبل»، وأنكن قد أظهرتن لي مدى اعتزازكن بالتراث والقيم والهوية الوطنية واللغة العربية، وأنتن أيضاً على استعداد لمستقبلكن ولتولي القيادة سواء في مجال الأعمال أو السياسة أو على مستوى الأسرة أو كعضوات فاعلات ومؤثرات في المجتمع الإماراتي».

من جانبها، ألقت الخريجة شمسة بنت راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان كلمة خريجات الدفعة التاسعة عشرة، وهي الأولى على الدفعة قالت فيها: «إن رسالتنا للجميع اليوم أن نتمثل بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عندما قال: «شبابنا في قلب خططنا للمستقبل وعليهم شحذ الهمم واستلهام الدروس من مسيرة الآباء والأجداد والقادة المؤسسين، وابنة الإمارات التي كانت حاضرة في كل مراحل نهضتنا وجوانبها هي شريكة أساسية في كل خطوة نخطوها للأمام».

وقامت سمو الشيخة موزة بنت حمدان بن محمد آل نهيان في ختام الحفل بتكريم الخريجات، حيث شملت قائمة المكرمات فئة دبلوم الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف وفئة خريجات دبلوم الثانوية.

أكاديمية البنين

نظمت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين في مقرها بأبوظبي حفل تخريج للدفعة الثانية من طلاب الصف الثاني عشر، وبحضور خديم عبدالله الدرعي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشيخ زايد الخاصة والهيئة الإدارية والتدريسية وعدد من أولياء أمور الخريجين.

وألقى نيل ماثيوس مدير الأكاديمية كلمة خلال الحفل، أشار فيها إلى أن لحظة التخرج من الأكاديمية هي من اللحظات المميزة في حياة كل خريج، حيث يمكنهم التأمل في الماضي وفي ما قاموا بتحقيقه من إنجازات.

من جانبه، ألقى الخريج أحمد طارق أحمد الواحدي وهو الأول على الدفعة كلمة الخريجين، أكد فيها أن قيادتنا الرشيدة عملت على أن تكون دولتنا حاضنة للعلم والابتكارات ولكل ما هو جديد في عالم المعرفة والثقافة.

وقام خديم عبدالله الدرعي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشيخ زايد الخاصة في ختام الحفل بتكريم الطبلة، حيث شملت قائمة المكرمين فئة دبلوم الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف وفئة خريجي دبلوم الثانوية، فيما تم التقاط الصورة الجماعية التذكارية للدفعة الثانية من خريجي أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين.