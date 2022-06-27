تعاون بين الإمارات ومصر في «التوازن بين الجنسين»

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً مع وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، تم خلاله بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجال المرأة والتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين ودول المنطقة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء، كما تم التعرف على المشروعات المهمة التي تنفذها مصر في مجال التوازن بين الجنسين، ومناقشة عدد من الملفات في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بمقر الوزارة بالقاهرة، بحضور شمسة صالح الأمين العام للمجلس وميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة.

وأعربت منى المري عن سعادتها باللقاء والموضوعات التي تمت مناقشتها والتعرف على المشروعات الهامة التي تنفذها مصر في مجال المساواة بين الجنسين، مؤكدةً أن اللقاء كان مثمراً للغاية، حيث تم التعرف من معاليها على الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز تنافسيتها والمنطقة العربية في ملف المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين، مضيفةً أن هناك الكثير من الفرص المستقبلية والمشاريع التي يمكن التعاون بشأنها، والتي تنقل العلاقات إلى أعلى المستويات، خاصة أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة لدعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مواصلةً للمسيرة الداعمة لها خلال السنوات الماضية، مشيدةً بإنجازات ونجاحات المرأة المصرية على مر السنين في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يشكل أساساً قوياً لتعزيز دور المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات والمناصب الوظيفية كمحور رئيسي في رؤية مصر 2030 التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

علاقات تنموية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات التنموية بين مصر والإمارات، واهتمام الوزارة بزيادة التعاون مع المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها.

وقالت: إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في جمهورية مصر العربية، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين .