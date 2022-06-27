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«التنمية الأسرية» تنظم «معكم نصنع أسرة واعية ومجتمعاً متماسكاً»
«التنمية الأسرية» تنظم «معكم نصنع أسرة واعية ومجتمعاً متماسكاً»
28 يونيو 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة التنمية الأسرية، اليوم وغداً، الملتقى الأسري الحواري السنوي 2022 تحت شعار «معكم نصنع أسرة واعية ومجتمعاً متماسكاً»، في مقر مركز جبل حفيت المجتمعي، ويترجم الملتقى رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ويعكس اهتمام مؤسسة التنمية الأسرية ودورها الاستباقي الذي تقوم به، والجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في تنفيذ الخدمات وتبنّي المبادرات والبرامج لكافة شرائح المجتمع.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال هذا الملتقى إلى الاهتمام بالأسرة والمجتمع، وفهم الثقافة والبنية الاجتماعية لتوجيه عمل المركز المجتمعي بشكلٍ أفضل، وتحديد مستوى الوعي المجتمعي تجاه القضايا الاجتماعية ذات الأولوية. ويتطرق الملتقى الأسري الحواري السنوي الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية لمدة يومين متتاليين تحت شعار «معكم نصنع أسرة واعية ومجتمعاً متماسكاً»، إلى دراسة تحليلية لفهم طبيعة وثقافة المجتمع والقضايا الاجتماعية، وبناء قاعدة بيانات واضحة ودقيقة تساعد المركز المجتمعي في الوصول لأكبر فئة مستهدفة من المجتمع، للاستفادة من خدمات التمكين الاجتماعي لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي.

مؤسسة التنمية الأسرية
جبل حفيت
فاطمة بنت مبارك
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