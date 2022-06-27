936 ضبطية مخدرات في دبي

دبي (الاتحاد)

كشفت جمارك دبي عن إنجاز 936 ضبطية مخدرات في جميع المنافذ الجمركية (البرية، البحرية، الجوية وعمليات المسافرين)، للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل 558 ضبطية عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة 378 ضبطية، حيث نجحت الدائرة في إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة، والتي شملت أقراص الترامادول، الكبتاجون، مادة الأفيون، الهيروين، بذور القنب، مادة الكريستال، وعشبة الماريجوانا، وغيرها من المواد المخدرة.

ووزعت ضبطيات المخدرات بنحو 222 ضبطية لإدارة عمليات المسافرين من يناير إلى إبريل 2022 مقابل 198 للفترة ذاتها خلال العام الماضي، و501 ضبطية لإدارة المراكز الجمركية البرية، مقابل 32 ضبطية، و207 ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية الجوية مقابل 325 ضبطية، و6 ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية البحرية مقابل 3 ضبطيات.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تسعى الدائرة بصفة مستمرة لتحديث وتطوير أنظمتها وبرامجها الخاصة برصد الشحنات المشبوهة وتبني سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكافة محاولات التهريب، تماشياً مع استراتيجيتها 2021-2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وذلك ابتداءً من تقنية الإنذار المبكر المتمثل في نظام محرك المخاطر الذكي لتشخيص كافة الشحنات المشتبه بها مسبقاً، وصولاً إلى عمليات التفتيش حيث يتم تزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة التفتيش ومن تلك الأجهزة الجهاز المتطور لفحص الحاويات والذي يعد أحدث نظام عالمي متكامل لمسح وتفتيش الحاويات والشاحنات المتحركة عبر الكشف الإشعاعي لمحتوياتها، ويتمتع بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة، بالإضافة إلى التحديث المستمر في مبادرة «سياج» التي تهدف إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة والمخدرة.

أبرز الضبطيات

تم إحباط محاولة تهريب 2968 علبة على شكل مبيض القهوة تحتوي على مخدر الأمفيتامين في ميناء جبل على، وفي مطار دبي الدولي أوقف ضباط جمارك دبي مسافراً للاشتباه فيه، وبعد تحويله إلى جهاز كشف الأحشاء تم كشف 97 كبسولة تزن 955 جراماً من الهيروين، وفي المراكز الجمركية البرية تم ضبط 10 ضبطيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري جميعها لمادة الكريستال المخدرة.

وفي ضبطية نوعية تم إحباط تهريب 42 كيلو جراماً من مادة الماريجوانا المخدرة قادمة مع مسافر إفريقي عبر مطار دبي الدولي كانت مخبأة داخل أكياس من الفلفل الحار المجفف.