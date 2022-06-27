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علي النعيمي: المخدرات آفة فتاكة
علي النعيمي: المخدرات آفة فتاكة
28 يونيو 2022 01:33

رأس الخيمة (الاتحاد)  

قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام تحت شعار «المخدرات... نهاية مؤلمة». وبهذه المناسبة تتوحد وتتضافر جهود العالم أجمع من أجل مجتمعات خالية من المخدرات، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك تماماً حجم المخاطر والأضرار التي تلحقها هذه الآفة الفتاكة بكافة مجالات التنمية الشاملة.
وأكد أن دولة الإمارات آمنت بأن شبابها هم عدة الحاضر وأمل المستقبل، وعماد التنمية والبناء والتطور الحضاري، وأن الالتزام تجاه مكافحة المخدرات على المستوى المؤسسي والمجتمعي والشخصي هو واجب وطني، وأن تضافر الجهود من أجل حماية أجيالنا في الحاضر والمستقبل التزام ومسؤولية الجميع تجاه الوطن.
وذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعد فرصة لتذكير الدول والمجتمعات بالأخطار الكبيرة للمخدرات والتحديات التي تشكلها في الكثير من المجتمعات، نظراً لما تخلفه من أضرار أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية تصيب الأفراد والمجتمعات في وقت واحد، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود دول العالم في التصدي لهذه الآفة التي تشكل خطراً على مجتمعاتنا وتهدد أمن واستقرار دولنا، وأن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في محاربة آفة المخدرات اتجاراً وترويجاً وتعاطياً أثبتت نجاحاً كبيراً في الحد من انتشارها والوقاية منها، نظراً إلى ما تمثله هذه الآفة من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف الصُّعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

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