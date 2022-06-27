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عبد الله الحديدي: «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات» فرصة لتوحيد وتعزيز الجهود
عبد الله الحديدي: «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات» فرصة لتوحيد وتعزيز الجهود
28 يونيو 2022 01:33

رأس الخيمة (الاتحاد) 

 قال العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة: إنه إدراكاً من المجتمع الدولي لخطورة المخدرات، وفي إطار سعي الجهات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة لحشد الجهود والطاقات لمحاربة هذه المشكلة على المستوى الدولي، تم اعتماد يوم السادس والعشرين من شهر يونيو في كل عام، كيوم عالمي لمكافحة المخدرات، بهدف توحيد وتعزيز الجهود كافة لمكافحة هذه السموم على مستوى العالم.
 وأضاف: بهذه المناسبة، يجب ألا ننسى أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في محاربة آفة المخدرات اتجاراً وترويجاً وتعاطياً أثبتت نجاحاً كبيراً في الحد من انتشارها والوقاية منها، كما أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الاستراتيجيات لمكافحة المخدرات، كان من أبرزها تكثيف برامج التوعية المجتمعية، ورفع وعي جميع فئات وشرائح المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكوين شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة في التصدي لهذه الآفة، إضافة إلى استخدام الأجهزة المعنية بالمكافحة أفضل التقنيات وأكثرها تقدماً، وتطوير قدرات وإمكانيات العاملين، من خلال برامج تأهيل وتدريب نوعية ركزت على الطرق والوسائل والمفاهيم الحديثة في عمليات المكافحة.
وقال: إن واجبنا يحتّم علينا كعناصر شرطة لفت انتباه الجمهور إلى واقع المشكلة، وما ينتج عنها من مآسٍ، حيث نسعى من خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إلى الوصول لشرائح المجتمع المختلفة لتوعيتهم بمخاطر تعاطي المخدرات.

الإمارات
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
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