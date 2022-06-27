المري يؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة السموم المخدرة

دبي (الاتحاد)

قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إن «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»، يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود محلياً ودولياً بين كافة الأجهزة الشرطية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة، التي تساهم في تدمير المجتمعات والأُسر في مختلف أنحاء العالم.

وأكد معاليه حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة مثل «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»، الذي يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطرة السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود محلياً ودولياً بين كافة الأجهزة الشرطية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تساهم في تدمير المجتمعات والأُسر في مختلف أنحاء العالم.

ونوه بكافة الجهود الجبارة والمُخلصة التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات على مستوى العالم في التصدي للعصابات الدولية العابرة للحدود، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، داعياً في الوقت ذاته أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بمخاطر المخدرات، والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء والفراغ والفضول ومجرمي الإنترنت والغرباء الذين قد يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغلونها في الترويج للمخدرات، مؤكداً حرص شرطة دبي على توظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في مكافحة المخدرات وضبط مروجيها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان ومنع وصول السموم إلى المجتمع.