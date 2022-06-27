«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: إنشاء وحدة مركزية للمحاليل الوريدية المعقمة والتغذية السريرية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن تأسيس وحدة مركزية للمحاليل الوريدية المعقمة والتغذية السريرية (TPN) تلبي الاحتياج المرتفع والعاجل لهذه التحضيرات في جميع مستشفيات المؤسسة، مشيراً إلى إخضاع هذه المستحضرات للرقابة الصيدلانية للتأكد من جودة تحضيرها في بيئة معقمة وملائمة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وقال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»:«تم إنشاء المركز وفقاً للممارسات العالمية المتبعة وتوفير الأجهزة والمستهلكات، وسيتم العمل خلال الفترة القليلة المقبلة للتوسعة في أعمال المركز للبدء بتحضير التركيبات الصيدلانية المعقمة وتوفير احتياج كافة المستشفيات».

وأشار إلى أن المركز يقدم خدماته للمرضى المحتاجين لمستحضرات التغذية السريرية «منهم الأطفال الخدج» والمرضى المنومين المحتاجين للمحاليل الوريدية المعقمة، لافتاً إلى أن هذا المركز سيكون له دور مهم للغاية في تقليل زمن إقامة الأطفال الخدج وأصحاب الأمراض المزمنة في المستشفيات.

وذكر أن المؤسسة تهدف من وراء هذا المشروع إلى إنشاء وحدة مركزية تخدم كافة المستشفيات التابعة للمؤسسة من دون الحاجة لإنشاء عدة وحدات في كل إمارة، وتغطية الطلب العاجل والمستمر لهذه التحضيرات بجودة وكفاءة عالية وتكلفة أقل، بالإضافة إلى التحضير الآمن للمستحضرات الصيدلانية في بيئة معقمة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

ولفت إلى أبرز النتائج المرجوة من إنشاء هذا المركز، ويأتي على رأسها توفير الوقت والموارد في تنفيذ عمليات ذات تكلفة عالية وتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات وإخضاع المستحضرات الصيدلانية المعقمة للرقابة الصيدلانية، للتأكد من جودتها ودقتها ويتم تحضيرها وفقاً لأفضل المعاير العالمية.

وأكد أن المؤسسة تعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة سلسلة توريد الأدوية، بهدف ضمان توفر الأدوية وتعزيز الكفاءة في تقدير الاحتياجات وضبط المخزون الدوائي وتقليل هدر الأدوية.

وأعلن السركال، أنه جار التوسع في نظام مراقبة المؤشرات الإكلينيكية للمرضى والمتعلقة بالأدوية النفسية، والأدوية المسيلة للدم والمضادات الحيوية بهدف وضع قواعد مؤتمتة للمراقبة السريرية للأدوية للاستخدام من قبل الأطباء والصيادلة لتحسين استخدام مضادات الميكروبات والأدوية النفسية والأدوية المسيلة للدم لتحسين نتائج المرضى، ويتيح المشروع عرض تنبيهات وتحديد المسار المناسب لعلاج المرضى.

من جهته، أعلن الدكتور عبد الله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة بالمؤسسة، أن المؤسسة تعمل على التوسع في استخدام الروبوتات وربطها بخدمة صرف الأدوية بهدف استحداث خدمة ذاتية تمكن المريض من الحصول على استشارة صيدلانية وصرف للأدوية الموصوفة له، عن طريق منصات الخدمة الذاتية عند المرور بالسيارة على أجهزة الصرف الآلي.

وأوضح أن هذا الصرف الآلي سيتم ربطه بالصيدلية الروبوتية من دون الحاجة لتواجد الصيدلي مع إمكانية اجراء المكالمات المرئية بين المريض والصيدلاني لتقديم المشورة عند الحاجة، وهو ما سيميز مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بكونها سباقة في تنفيذ هذه الخدمة.

ولفت إلى التوسع في استخدام الأجهزة الروبوتية لتنفيذ خدمة آلية ذاتية لاستلام الأدوية من منصات صرف ذاتية للأدوية، معلناً عن وجود آلية تنبيه ذكية مدمجة بالنظام تعمل على مدار الساعة، لقياس درجات الحرارة في الصيدلية ومعدلات الرطوبة وصلاحيات كل صنف دوائي لضمان جودة واستمرارية الأدوية.

مشروع الصيدلية الروبوتية

أشار الدكتور عبد الله النقبي إلى أنه تم تنفيذ مشروع الصيدلية الروبوتية في 5 مستشفيات تابعة للمؤسسة، هي: مستشفى الفجيرة بالفجيرة، ومستشفيي القاسمي، والقاسمي للنساء والولادة والأطفال بإمارة الشارقة، ومستشفيي إبراهيم عبيد الله وعبد الله بن عمران للنساء والولادة بإمارة راس الخيمة.

وأكد أن الصيدليات الروبوتية عملت على إدارة المخزون الدوائي بالشكل الذي أدي إلى تحسين جودة وكفاءة العمليات وتقليل نسبة الأخطاء في صرف الأدوية أو سوء الاستخدام وتقليل هدر الأدوية، مشيراً إلى دورها في سهولة تنفيذ عملية صرف أو استلام الأدوية، الأمر الذي قلل من مدة الانتظار خاصة لكبار المواطنين.

ونوه بدور الصيدليات الروبوتية في سهولة حصول المرضى على الأدوية دون الانتظار، وتعزيز برنامج السلامة الدوائية وتقليل الأخطاء والهدر في الأدوية، مؤكداً أنه بعد الربط بالخدمة الذاتية لصرف الأدوية ستسهل استلام الأدوية من السيارة دون الحاجة للوصول للمستشفى.