جامعة أبوظبي تفتتح «مختبر المشروعات المستدامة»

أبوظبي(الاتحاد)

أطلقت جامعة أبوظبي، «مختبر تطوير المشروعات المستدامة»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. ويقدم المختبر خدماته للطلبة والباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث يسعى إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار المستدام من خلال تسليط الضوء على التحديات الملحة في عدة مجالات. ويوفر المختبر مساحة للابتكار مصممة لمساعدة الشركات المنبثقة والناشئة والقائمة والمؤسسات الحكومية على تطوير حلول أكثر استدامة لتحسين وتعزيز عملياتها اليومية.

وشهد افتتاح مختبر تطوير المشروعات المستدامة الجديد كل من البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور ألبرتو بيرالتا، مدير الابتكار وريادة الأعمال في جامعة أبوظبي وعدد من الممثلين عن جامعة أبوظبي وهالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

وقال الدكتور ألبرتو بيرالتا: «نعتز بمواصلة المضي قدماً على خطى القيادة الرشيدة في تحقيق منظومة مبتكرة ومستدامة من خلال إطلاق الذراع المختص باحتضان الأعمال في جامعة أبوظبي وفق استراتيجيتها للابتكار بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية. ففي جامعة أبوظبي، نساهم في تحقيق الأجندة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطوير الحلول الإبداعية التي تلبي احتياجات المجتمع وتعزز جهود البحث والابتكار، حيث نهدف من خلال المختبر إلى رعاية المبتكرين وتزويدهم بالسبل والأدوات اللازمة التي تعزز مهاراتهم في ريادة الأعمال وتعدّهم لمواجهة التحديات المجتمعية وتحديات ريادة الأعمال الملحة والهامة». وقالت هالة العامري: «يُعد الابتكار عاملاً وداعماً أساسياً للتنمية في أبوظبي، التي تلتزم التزاماً راسخاً بتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للابتكار. واستناداً إلى الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية، قمنا مؤخراً بإطلاق «أبوظبي تبتكر»، وهي الإطار العام لمنظومة الابتكار لضمان توفير الدعم وتطوير الأفكار وابتكار مشاريع مزدهرة تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للأعمال والاستثمارات».