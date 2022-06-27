الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
إطلاق كتاب «الموارد البشرية  لحكومة دبي»
عبد الله الفلاسي
28 يونيو 2022 01:32

دبي(الاتحاد)

 أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم 8 لسنة 2018، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتضمن شرحاً وتوضيحاً لـ 140 مادة من مواد القانون، بهدف مساعدة دوائر حكومة دبي، على التطبيق الأمثل لبنوده.
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تعزيز المعرفة القانونية ونشر الوعي القانوني لدى موظفي حكومة دبي بشأن أحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي. وقال إن هذا الكتاب نتاج ثمرة التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، والذي يعد مرجعاً رئيساً للمعنيين في الدوائر الحكومية لا سيما وأن هذا الكتاب يتضمن شرحا مبسطاً لأحكام القانون ومُعززاً بجملة من الأحكام القضائية والفتاوى والآراء القانونية الصادرة عن الجهات المختصة في الإمارة، الأمر الذي يُمكّن الدوائر الحكومية وكافة الموظفين من تعزيز المعرفة القانونية لديهم. ومن جانبه قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: إن إصدار كتاب شرح مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، يعد إضافة مهمة لمساعي ترسيخ المعرفة القانونية لقطاع الموارد البشرية

دائرة الموارد البشرية
دبي
هيئة الطرق والمواصلات
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بعثة الحج الرسمية
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
العصابة تهاجم المعرض
دنيا
عصابة مسلحة تهاجم أحد أكبر معارض الفن في العالم
اليوم 17:25
صورة جماعية
الإمارات
«نادي دبي للصحافة» يبدأ الترويج إقليمياً لـ «جائزة الإعلام العربي» من القاهرة
اليوم 17:13
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (من المصدر)
الإمارات
غداً...بدء إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©