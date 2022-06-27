إطلاق كتاب «الموارد البشرية  لحكومة دبي»

دبي(الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، كتاب شرح قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم 8 لسنة 2018، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتضمن شرحاً وتوضيحاً لـ 140 مادة من مواد القانون، بهدف مساعدة دوائر حكومة دبي، على التطبيق الأمثل لبنوده.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تعزيز المعرفة القانونية ونشر الوعي القانوني لدى موظفي حكومة دبي بشأن أحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي. وقال إن هذا الكتاب نتاج ثمرة التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، والذي يعد مرجعاً رئيساً للمعنيين في الدوائر الحكومية لا سيما وأن هذا الكتاب يتضمن شرحا مبسطاً لأحكام القانون ومُعززاً بجملة من الأحكام القضائية والفتاوى والآراء القانونية الصادرة عن الجهات المختصة في الإمارة، الأمر الذي يُمكّن الدوائر الحكومية وكافة الموظفين من تعزيز المعرفة القانونية لديهم. ومن جانبه قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: إن إصدار كتاب شرح مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، يعد إضافة مهمة لمساعي ترسيخ المعرفة القانونية لقطاع الموارد البشرية