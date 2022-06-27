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مطار دبي الدولي جاهز لاستيعاب رحلات الحج
الإعلان عن التسهيلات من قبل أعضاء اللجنة (من المصدر)
28 يونيو 2022 01:32

دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة الحج والعمرة في مؤسسة مطارات دبي عن توظيف كافة الإمكانيات والطاقات لاستيعاب حركة الحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، عبر جميع مباني الركاب في مطار دبي الدولي (DXB) خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
جاء ذلك الإعلان عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي، بحضور أعضائها من كبار المسؤولين الممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين بما يشمل القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى طيران الإمارات، وفلاي دبي، وطيران الخطوط الجوية السعودية، وفلاي ناس، وغيرهم من كافة الشركاء ومزودي الخدمة على مستوى جميع مباني الركاب في مطار دبي الدولي DXB.
وأكدت مؤسسة مطارات دبي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أفضل الخدمات لهم، بالتعاون مع جميع الفرق والجهات المعنية، حيث تم تخصيص مكاتب لإتمام إجراءات السفر وتسجيل الوصول، والبوابات الأمنية، إجراءات الجوازات، فضلاً عن بوابات المغادرة المخصصة لهم.
ومن جانبه، نوه محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج والعمرة في مؤسسة مطارات دبي، على ضرورة وصول الحجاج إلى المطار بأربع ساعات قبل موعد الإقلاع لمراعاة الوقت الكافي لإنجاز كافة إجراءات السفر. وأضاف قائلاً: «ندعو جميع المسافرين لأداء فريضة الحج إلى التأكد من صلاحية الوثائق المطلوبة للسفر قبل الوصول إلى المطار والتحقق من جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية، شهادة التطعيم، وتصريح الحج.  كما سنقوم باستقبال الحجاج والترحيب بهم في المطار بتوزيع مجموعة من المستلزمات الأساسية والضرورية للقيام برحلات الحج، بما في ذلك المظلات ومصحف القرآن وأدوات الإسعافات الأولية، قبل صعودهم إلى الطائرة. من المؤكد أن نشهد ازدحاماً خلال هذه الفترة لذا نعمل جاهدين على توفير تجربة سفر سلسة ومريحة بأفضل الطرق الممكنة».

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