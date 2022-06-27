بلدية دبي تُطلق نشاط مقاولات البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

دبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية دبي، مجموعة أنشطة فنية مختصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، نشاط استشارات هندسة البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد - نشاط مقاولات البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد- صناعة الخرسانة المعدة لتقنية البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك اتساقاً مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تتولى البلدية وفق المرسوم رقم (24) لسنة 2021، إنشاء وتطبيق نظام متكامل لتخطيط وتصميم وتنفيذ أعمال البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية المُعتمدة.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعمل البلدية على تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، عبر تنظيمها والتشجيع عليها وإعطاء الدعم والمشورة للشركات الناشئة في هذا المجال ودعوة الشركات العالمية إلى الدخول في هذا المجال في دبي، حيث نعمل على أن تكون دبي مركزاً لهذا النشاط».

وتستهدف الأنشطة الجديدة فئة المكاتب الاستشارية والمقاولين والمصانع، وتختص الأنشطة الجديدة بالمنشآت التي تستخدم نظام البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ إنشاءات الأبنية بكافة أنواعها، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز، مع العلم بأن هذه الأنشطة متاحة للشركات الجديدة، وكذلك يمكن إضافتها ضمن أنشطة مكاتب وشركات المقاولات والمصانع القائمة حالياً.