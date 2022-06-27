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«الشارقة الخيرية» تنفذ حملة عيد الأضحى
«الشارقة الخيرية» تنفذ حملة عيد الأضحى
28 يونيو 2022 01:32

الشارقة (الاتحاد)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية النقاب عن تفاصيل حملتها الموسمية «حملة عيد الأضحى المبارك»، وتضمنت مشروع لحوم الأضاحي المقرر تنفيذه داخل وخارج الدولة خلال أيام عيد الأضحى، وتوزيع كسوة العيد، بالإضافة إلى حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخرى خلال عشر ذي الحجة.
ودعا الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، رئيس اللجنة العليا لحملة الأضاحي، المحسنين والراغبين في أداء شعيرة الأضحية هذا العام إلى إنابة الجمعية عنهم في توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها، من خلال التبرع بقيمة الأضحية المقدرة بـ 500 درهم داخل الدولة، في مقابل 350 درهما لسعر الأضحية ضمن الأضاحي المقرر توزيعها خارج الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحملة الأضاحي بحثت خلال عدد من الاجتماعات الداخلية أفضل السبل لضمان التعاقد على الأضاحي بأسعار مناسبة.

جمعية الشارقة الخيرية
عيد الأضحى
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