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«زايد العليا» تنفذ «غوص أصحاب الهمم»
خلال الغوص تحت المياه (من المصدر)
28 يونيو 2022 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة غوص أصحاب الهمم في ديب دايف - دبي بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفريق زايد للتطوع، بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وبمشاركة سبعة من أصحاب الهمم، ثلاثة من فئتي الإعاقة السمعية (الصم) وأربعة من ذوي الإعاقة الحركية منهم سيدة، واشتملت على عرض حي للأنشطة الرياضية وممارسات الغوص، وتنصيب كرسي متحرك كرمز لأصحاب الهمم الغواصين، إضافة إلى رفع علم الإمارات وتأدية قسم الولاء لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، تحت الماء بلغة الإشارة. 
تهدف تلك الفعالية المجتمعية إلى دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتحسين قدراتهم الحركية والنفسية، من خلال ممارسة رياضة الغوص، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية البحرية والفعاليات المختلفة على مستوى الدولة، إضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً كنموذج رائد في دمج أصحاب الهمم، وتمثيل أصحاب الهمم في المعالم الرئيسية في الدولة، عن طريق إضافة كرسي متحرك في ديب دايف دبي
وقال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا: إننا نهدف من تلك المبادرة إتاحة المجال أمام أصحاب الهمم لخوض تجربة الغوص تحت الماء في أعمق نقطة على مستوى العالم، تأكيداً على قدراتهم الكبيرة وإمكاناتكم والتعرف عليها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإظهار الروح العالية والإيجابية التي يتمتعون بها، وتشجيعهم على الانخراط في الفعاليات والأنشطة المجتمعية.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
مشروع ديب دايف دبي
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