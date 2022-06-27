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إنارة تجميلية لجسور طريق أبوظبي- دبي
إنارة تجميلية لجسور طريق أبوظبي- دبي
28 يونيو 2022 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تركيب وحدات إنارة تجميلية أسفل جسور السيارات على طريق الشيخ زايد بن سلطان وطريق الشيخ مكتوم بن راشد.
وهدفت الأعمال إلى إضفاء الجانب الجمالي على طريق أبوظبي- دبي، كونها من أهم الطرق الرابطة بين إمارتي أبوظبي ودبي، وإبراز الجانب الجمالي لمنطقة أسفل جسور السيارات، وإضفاء اللمحة الجمالية والعمرانية لمدينة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز تجربة إنارة تجميلية جديدة ومبتكرة تواكب الأحداث والمناسبات العامة، وذلك عن طريق تطبيق سيناريوهات مختلفة.

وتضمنت الأعمال تركيب وحدات إنارة تجميلية على الأعمدة أسفل الجسور، وتركيب وحدات تحكم لعرض السيناريوهات المطلوبة، بالإضافة إلى البرمجة والربط، حيث تقوم بلدية مدينة أبوظبي بتطوير وتحسين الإنارة واستخدام آخر التقنيات، بما يسهم بشكل كبير في إظهار الصورة الحضارية للإمارة، والتي تعكس جمال أبوظبي العمراني، عن طريق استخدام تقنيات ووحدات الإنارة التجميلية، بما يسهم في تجميل وإظهار معالم جسور السيارات في مدينة أبوظبي، ويضفي طابعاً جمالياً على مرافق الإمارة.
وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي استمراريتها - ضمن خططها المستقبلية- في تطوير وتحسين وتجميل المعالم والمرافق العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، باستخدام أحدث التقنيات وأجهزة الإنارة التجميلية التي تساهم في إضفاء طابع جمالي، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على كفاءتها وفاعليتها، لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة وإسعاد كافة أفراد المجتمع.

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بلدية أبوظبي
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