شرطة أبوظبي تفوز بـ«3 جوائز» من «تمكين الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بثلاث جوائز ضمن جائزة دول مجلس التعاون الخليجي الحكومية لتمكين الشباب. وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، أن الجائزة تعتبر من أرقى الجوائز في المنطقة بمجال دعم الشباب، وذكر أن قطاع الموارد البشرية حصل على ثلاث جوائز، وهي فئة الجهة الحكومية الداعمة للشباب، وفئة القائد المستدام وفاز بها المقدم خليفة سعيد الحميري وفئة الموظف الصاعد وفازت بها المدني سارة البري.

وأشاد مدير قطاع الموارد البشرية بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة وتوجهاتها، التي قادت شرطة أبوظبي لتحقيق هذا النجاح المتميز، مؤكداً استمرار الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات.

وهنأ القيادة الشرطية ومنتسبي شرطة أبوظبي على هذا الفوز، الذي تحقق بتعاون الجميع، مؤكداً اعتزازه بجهود المنتسبين والقطاعات الشرطية والتي ضاعفت الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الريادي.