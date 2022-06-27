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ورشة لـ«مدربي قيادة المركبات» في أبوظبي
خلال الورشة (من المصدر)
28 يونيو 2022 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي ورشة لتوعية مدربي قيادة المركبات والمتدربين حول قواعد قانون السير والمرور، وذلك في إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمدينة زايد في الظفرة بالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات. وأوضح العقيد محسن سعيد المنصوري، مدير إدارة مرور الظفرة التابعة لمديرية المرور والدوريات، أن المبادرة تأتي لضمان إلمام المدربين والمتدربين بقواعد المرور من خلال محاور عدة، منها ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق.
كما تطرقت إلى أهمية فحص الإطارات، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات يمكن أن تسبب انفجارها، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية خصوصاً خلال فترة الصيف نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.
وعززت الإدارة التوعية بخطورة الوقوف الخاطئ للمركبات، والتي تتضمن الوقوف أمام فوهات الحريق، الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها، الوقوف في مفترقات الطرق، الوقوف أثناء وقوع الحوادث، الوقوف في مواقف «أصحاب الهمم»، والوقوف في منعطفات الطرق.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
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