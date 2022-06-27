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الإمارات.. هذه توقعات الطقس غداً
الإمارات.. هذه توقعات الطقس غداً
27 يونيو 2022 18:39

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار.

الرياح شمالية غربية - جنوبية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س. الخليج العربي متوسط الى خفيف الموج يضطرب غرباً أحياناً نهاراً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 الثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند الساعة 18:09 الجزر الثاني عند الساعة 08:03. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:12 والمد الثاني عند الساعة 20:33 والجزر الاول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

المصدر: وام
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