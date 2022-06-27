54 مركزاً لتأدية امتحانات الإعادة

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم 54 لجنة لعقد امتحانات الإعادة للصفوف من العاشر لغاية الثاني عشر التي انطلقت اليوم، لطلبة التعليم المستمر المتكامل للفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 2021-2022، والتي تستمر لغاية الأول من يوليو المقبل. فيما نفت المؤسسة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد إعلان نتائج امتحانات طلبة التعليم العام، لافتة إلى أن الفرق المختصة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعمل على حصر نتائج الطلبة تمهيداً لإعلان الجدول الزمني للنتائج خلال الأيام القليلة المقبلة. وخصصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فترتين مسائيتين لتأدية امتحانات الإعادة، تمتد الفترة الأولى من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساءً، والفترة الثانية من الساعة الخامسة والنصف إلى السابعة والنصف مساءً.

وحرصت المؤسسة على توفير رؤساء لجان ومنسقين لضمان سلاسة الاختبارات، فيما تتوزع اللجان بواقع 13 لجنه في دبي، و7 لجان في الشارقة، و10 لجان في عجمان، واثنتين في أم القيوين، و13 لجنة في إمارة رأس الخيمة، و9 لجان في الفجيرة. وتمنح منظومة التعليم المستمر المتكامل الملتحقين بها مرونة في أوقات الدوام وتراعي ظروفهم من حيث العمر وطبيعة عملهم وتوفر كذلك خاصية التعلم عن بعد، وذلك عن طريق تقديم منهاج إلكتروني متكامل، كما ويستخدم نظام الساعات المعتمدة ويسمح للدارسين الانتقال بين المسارات. من جهة ثانية، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن ما يتم تداوله على بعض قنوات «التواصل الاجتماعي» عن الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية للطلبة للعام الدراسي الحالي غير صحيحة، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تعمل على حصر النتائج تمهيداً لإعلان الجدول الزمني للنتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعت المؤسسة عبر حسابها على «تويتر» أولياء الأمور والطلبة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لأي إرباك قد ينجم عن تداول معلومات مغلوطة.