الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
"الصحة" توضح أهم التطعيمات اللازمة قبل السفر للحج
موضوعية
27 يونيو 2022 14:59

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى مراجعة المركز الصحي قبل السفر للحج للتعرف إلى التطعيمات اللازمة من أجل صحتك ووقايتك من الأمراض.

واوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن أهم التطعيمات اللازمة قبل السفر للحج هي:

تطعيم كوفيد مع الجرعة الداعمة

تعطيم الحمى الشوكية

تطعيم الانفلونزا

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الحج
السفر
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
الكعبة المشرفة
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
العصابة تهاجم المعرض
دنيا
عصابة مسلحة تهاجم أحد أكبر معارض الفن في العالم
اليوم 17:25
صورة جماعية
الإمارات
«نادي دبي للصحافة» يبدأ الترويج إقليمياً لـ «جائزة الإعلام العربي» من القاهرة
اليوم 17:13
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (من المصدر)
الإمارات
غداً...بدء إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©