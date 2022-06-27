"الصحة" توضح أهم التطعيمات اللازمة قبل السفر للحج

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى مراجعة المركز الصحي قبل السفر للحج للتعرف إلى التطعيمات اللازمة من أجل صحتك ووقايتك من الأمراض.

واوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن أهم التطعيمات اللازمة قبل السفر للحج هي:

تطعيم كوفيد مع الجرعة الداعمة

تعطيم الحمى الشوكية

تطعيم الانفلونزا