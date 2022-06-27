الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تنويه مهم من "الإمارات للتعليم المدرسي" حول النتائج النهائية
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
27 يونيو 2022 14:40

أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن ما يتم تداوله على بعض قنوات التواصل الاجتماعي حول الإعلان عن الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية للطلبة للعام الدراسي الحالي غير صحيح. وأشارت إلى أن الفرق المختصة تعمل على حصر النتائج تمهيدا لإعلان الجدول الزمني للنتائج خلال الأيام القليلة القادمة.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر تنويه نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أولياء الأمور والطلبة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لأي إرباك قد ينجم عن تداول معلومات مغلوطة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الامتحانات النهائية
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
نتائج
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
الكعبة المشرفة
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
العصابة تهاجم المعرض
دنيا
عصابة مسلحة تهاجم أحد أكبر معارض الفن في العالم
اليوم 17:25
صورة جماعية
الإمارات
«نادي دبي للصحافة» يبدأ الترويج إقليمياً لـ «جائزة الإعلام العربي» من القاهرة
اليوم 17:13
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (من المصدر)
الإمارات
غداً...بدء إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©