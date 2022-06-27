تنويه مهم من "الإمارات للتعليم المدرسي" حول النتائج النهائية

أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن ما يتم تداوله على بعض قنوات التواصل الاجتماعي حول الإعلان عن الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية للطلبة للعام الدراسي الحالي غير صحيح. وأشارت إلى أن الفرق المختصة تعمل على حصر النتائج تمهيدا لإعلان الجدول الزمني للنتائج خلال الأيام القليلة القادمة.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر تنويه نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أولياء الأمور والطلبة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لأي إرباك قد ينجم عن تداول معلومات مغلوطة.