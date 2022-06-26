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سعود بن صقر: التعليم المستمر أساس نهضة الأمم
سعود بن صقر متحدثاً خلال الحفل (وام)
27 يونيو 2022 00:52

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن التعليم المستمر أساس نهضة الأمم وتقدمها، وأن صناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات ورأس الخيمة خلال الخمسين المقبلة وما بعدها بيد وعقول الشباب الذي يمتلك المهارات والمعارف الجديدة. 
جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج دفعة عام 2022 لطلبة الصف الـ12 في أكاديمية رأس الخيمة، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ورئيسة مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة. 
وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الطلبة على نجاحهم ومثابرتهم، وحثهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية لتحقيق طموحاتهم وآمالهم المستقبلية والمساهمة في خدمة مجتمعهم ووطنهم، ورفد مسيرة التطور والازدهار في الدولة.
 وقال سموه للطلبة، خلال حفل التخريج: «اليوم تدخلون مرحلة جديدة في حياتكم.. مرحلة مليئة بالتحديات والفرص وآفاق النمو والتقدم.. مرحلة ستختبرون فيها تجارب جديدة كلياً.. نصيحتي الأبوية لكم أن تسترشدوا بالعلم الذي تحصلتم عليه خلال مسيرتكم.. احرصوا على اكتساب المهارات الجديدة لمواكبة تطورات العالم المتسارعة على مختلف الصعد، واستفيدوا من التجارب والصعاب التي ستواجهونها لصناعة مستقبل أفضل لأنفسكم وأهاليكم وأوطانكم». 
وأضاف سموه: «أفكاركم، وآراؤكم، وشغفكم بالحصول على العلم هو ما سيدفعكم للمضي قدماً نحو تحقيق النجاحات والإنجازات، لكن من المهم جداً أن تحافظوا على القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تشبعتم بها خلال رحلتكم». 
وأكد سموه، أن النجاح الذي حصل عليه الطلبة هو ثمرة لجهودهم المضنية وتفانيهم في الدراسة بروح الإصرار والشغف لاستكشاف المستقبل، إلا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا دعم أولياء الأمور، ومتابعة الكوادر الإدارية والتدريسية في المدرسة. وتولي دولة الإمارات التعليم اهتماماً بالغاً لما تمثله من أساس لاستدامة الإنجازات التي تحققت عبر مسيرة الاتحاد، وإيماناً من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بأهمية التعليم ودوره الرئيسي في الارتقاء بالمجتمعات والأفراد، وانطلاقاً من رؤيته القائمة على الارتقاء بمعايير التعليم وجودته في الإمارة، يحرص سموه على الالتقاء بأبنائه الطلبة في كافة المراحل الدراسية.

سعود بن صقر
رأس الخيمة
التعليم
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