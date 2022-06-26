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ناعمة المنصوري: قانون تنظيم دور العبادة يعزز قيم التسامح
ناعمة المنصوري
27 يونيو 2022 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة أنجزت التقرير الخاص بشأن مشروع قانون تنظيم دور العبادة الذي يهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة لغير المسلمين في الدولة، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على أرض الإمارات.
وقالت: إن مشروع قانون تنظيم دور العبادة يأتي في ظل احتضان دولة الإمارات عدداً من الجنسيات والجاليات مختلفة الأديان والطوائف والعقائد وتُعد الدولة واحدة من الصور المثالية للتعايش والتسامح. 
وأضافت: أن مشروع القانون يعزز جهود الدولة في إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش بين مواطنيها والمقيمين فيها، وتلبية الحاجات الدينية لتك الجاليات عبر وضع تنظيم لممارسة أتباع الديانات والطوائف والعقائد لطقوسهم وشعائرهم الدينية في الدولة من خلال اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لهذه الجاليات والجنسيات.
وأشارت إلى أن اللجنة راعت خلال إدخال الملاحظات والتعديلات عدداً من الاعتبارات تمثلت في أن يراعي مشروع القانون الجانب المحلي في الاختصاص بهذا الأمر، وأن مشروع القانون بصدد تنظيم دور العبادات وليس تنظيم دور الأديان.

تنظيم
وأوضحت بأن تنظيم موضوع دور العبادة على المستوى الاتحادي يتم للمرة الأولى، مشيرة إلى أن مشروع القانون يراعي تحقق المساواة بين كافة أنواع دور العبادة، والذي يجسد نهج الإمارات الراسخ في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية وجعلها أسلوب حياة في مجتمع الإمارات لينعم كل من يعيش في «دار زايد» بالأمن والأمان والخصوصية وممارسة شعائره الدينية بسهولة ويسر.

ناعمة المنصوري
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
دور العبادة
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