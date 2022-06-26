عبدالفتاح السيسي: دور الإمارات مركزي في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

القاهرة (وام)

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في قصر الرئاسة بالقاهرة.

وأعرب فخامته عن تمنياته إلى قيادة وشعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والتطور برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز التعاون العربي المشترك ومواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ونوه بدور الإمارات المركزي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

الرئيس المصري في حديث مع عبدالله بن زايد

وأكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات الأخوية الصادقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وتم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش الجانبان أهمية التنسيق المشترك، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء لفخامة الرئيس المصري، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً سموه الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس المصري سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

ورحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن العلاقات المصرية - الإماراتية تجسد مسيرة ملهمة لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة والتي تمتد لأكثر من 50 عاماً من الأخوة والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهو امتداد لغرس ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسارت عليه قيادة الإمارات الرشيدة ويعكسه توافق الرؤى ووجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات الإماراتية - المصرية التي تزداد رسوخاً وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيداً بدور جمهورية مصر العربية المحوري في إرساء أسس السلام والاستقرار، لا سيما في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم والتي تتطلب المزيد من التعاون والتشاور والتنسيق للتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية المشتركة الراهنة.

حضر اللقاء، مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ»القابضة» «ADQ».