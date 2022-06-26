نتائج «إمسات» لطلبة الـ12 عبر الرسائل النصية

دينا جوني (دبي)

قالت وزارة التربية والتعليم: إن نتائج اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، سوف تصل لطلبة الصف الثاني عشر، عبر رسالة نصية تعلمهم بتوفر نتائج الاختبار، والتي تظهر بعد 15 يوم عمل من أداء الاختبار لطلبة الصف الثاني عشر، و10 أيام عمل لخريجي السنوات السابقة. وشددت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على أنه لن يتم نشر أي نتائج للاختبار أو مشاركتها على أي قناة أخرى، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، محذرة من الشائعات، داعية الطلبة إلى متابعة حساباتهم الشخصية على منصة الاختبار. ودعت الوزارة المتقدمين لأداء اختبار الإمارات القياسي إلى ضرورة إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) سلبية عبر تطبيق الحصن، بحيث لا تتعدى مدتها 14 يوماً للمطعمين، و96 ساعة لغير المطعمين. وقد أدى طلبة في الصف الثاني عشر، أمس الأحد، آخر جلسة في اختبار الإمارات القياسي (EmSAT)، إلكترونياً في المراكز المعتمدة. والاختبار مبني على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء طلبة الصف الثاني عشر في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء وعلوم الحاسوب.

ويقيس اختبار الإمارات القياسي «إمسات» معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي. ولفتت الوزارة إلى أن مؤسسة التعليم العالي التي يرغب الطالب في الالتحاق بها هي التي تحدد الدرجة المطلوبة في «إمسات» لقبول الطالب للدراسة بها، ومن ثم على الطالب التواصل مع الجامعة المراد الالتحاق بها للتأكد من المتطلبات والدرجات المطلوبة كحد أدنى للقبول.

وذكرت الوزارة أنه لا توجد علامة نجاح أو رسوب لاختبارات الإمارات القياسية، إلا أن بعض الجامعات قد تشترط حداً أدنى لغايات القبول الجامعي، حيث إن اختبارات الإمارات القياسية هي اختبارات تقيّم مدى امتلاك الطلبة للمهارات والمفاهيم في مواد دراسية محددة. وتمتد صلاحية نتائج اختبار الإمارات القياسي حتى 18 شهراً من تاريخ أداء الاختبار. وشددت الوزارة على ضرورة تقدم جميع طلبة الثاني عشر المواطنين لاختبار الإمارات القياسي في المواد الأربع الرئيسة (اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، الفيزياء) ويستثنى من ذلك الطلبة غير المواطنين في مدرسة خاصة دولية أو الذي ينوي إكمال دراسته خارج الدولة ولا يحتاج لمعادلة شهادة.

تحليل النتائج

تبدأ مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتحليل نتائج الطلبة في المدارس الحكومية، من الأسبوع الأخير من يونيو الجاري حتى الأول من يوليو المقبل، وتبدأ المؤسسة بإعلان النتائج تدريجياً في الأسبوع الأول من يوليو، بعد اعتماد الجدولة الزمنية الخاصة بذلك. وبالنسبة للشهادة الدراسية، يحصل طلبة الثاني عشر على شهادة إتمام الدراسة، وستتضمن نتائج رقمية لمواد المجموعة «أ» النظرية، على أن تكون مواد المجموعة «ب» وصفية بالحروف ولا تدخل ضمن المعدّل النهائي للطالب.

أما الطلبة من الأول إلى الحادي عشر، فستصدر شهاداتهم وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة «أ» و«ب»، ولن تضم الشهادة معدّلا نهائياً للطالب، وفق ما ورد في سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الحالي.