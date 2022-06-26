«الشارقة للاتصال» تدعو رواد العمل البيئي للترشح للجائزة

الشارقة (وام)

دعت «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» رواد العمل البيئي في الوطن العربي إلى التقدم بطلبات الترشح لفئتها الجديدة «أفضل السياسات والممارسات البيئية» التي أطلقتها ضمن نسختها الـ 9 لمشاركة تجاربهم الناجحة والابتكارية. ويستمر استقبال ملفات الترشح للفئة الجديدة حتى 14 يوليو المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للمركز الدولي للاتصال الحكومي.

طارق علاي

وتُمنح الجائزة للبرامج والمبادرات التي تنتهجها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والمعتمدة على مناهج ووسائل الاتصال الحكومي في مواجهة التغير المناخي وآثاره، بحيث تتبنى أفضل الممارسات المؤثرة في تعزيز وعي الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، وتؤسس شراكات الحماية البيئية التي من شأنها تحسين جودة حياة الشعوب والأجيال المقبلة. وتركز الجائزة في تقييمها للملفات المرشحة على أهمية تبني الحملات والبرامج المرشحة للسياسات التي تحول دون تعرض البلدان للأضرار البيئية الخطيرة، والاعتماد على مفهوم حماية البيئة ضمن تشريعاتها، إضافة إلى اتخاذ خطوات ممكنة التطبيق تتيح للجمهور تنفيذ تلك البرامج والحملات بيسر وسهولة. وتؤكد الجائزة ضرورة توظيف البرامج المرشحة لتكنولوجيات بيئية سليمة وحديثة وتقنيات الطاقة المتجددة، وأهمية اعتمادها على الأبحاث العلمية التي تسهم في إيجاد الحلول للمشكلات البيئية وآثارها. وأكد طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الممارسات البيئية السليمة تضمن مستقبل الشعوب والبلدان التي تسخر كافة إمكانياتها في تحقيق الحماية التي تضمن للإنسان تفاعلاً إيجابياً مع مكونات البيئة من حوله، وهذا يحتم عليها ضرورة وضع الأطر والسياسات الفاعلة تجاه هذا القطاع الحيوي المرتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان، والذي يعد أساساً تبنى عليه سائر عمليات التطوير التي تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تحسين جودة الحياة من خلالها.