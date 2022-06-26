مدارس بن حم تحتفل بتخريج 420 طالباً وطالبة

العين (الاتحاد)

برعاية وحضور الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم نظمت مدارس بن حم حفل تخريج دفعات من طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022

واحتفلت 4 مدارس تندرج تحت قطاع التعليم ما قبل الجامعي في مجموعة بن حم، وهي (دار العلوم بني ياس، دار العلوم العين، المدرسة المتحدة، مدرسة ابن خلدون)، بتخريج 420 طالباً.

وقال الشيخ مسلم بن حم: «نعتز بما تشهده الدولة من أمن وازدهار، وإنجازات حضارية وتنموية مشهودة، وما تتطلّع إليه من مستقبل زاهر بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تُعد مصدر فخر لجميع المواطنين والمُقيمين».

وحث ابن حم الخريجين على مواصلة تحصيلهم الدراسي، للحصول على أعلى الدرجات العلمية، بما يخدم حياتهم العملية والمجتمعية، وللمساهمة في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، والمشاركة في بناء مجتمع المعرفة القائم على العلم والابتكار والتميز.

ووجه ابن حم الخريجين لاختيار التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل العام والخاص، لاسيما التخصصات العلمية التي تثري الخطط المستقبلية، والرؤى الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، والتي تعتمد على العنصر المواطن في تطوير سوق العمل، بصفته أداة التنمية وهدفها.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري: فخورون اليوم بتخريج دفعات جديدة من طلابنا في مدارس بن حم، حيث طالما شكّلت عزيمة طلابنا وقدرتهم على تجاوز التحديات مصدر فخر لنا، ناهيك عن تفانيهم في التعلّم وإسهاماتهم في بناء مجتمعاتهم وسعيهم الدائم نحو التفوق والتميز ونشر القيم المجتمعية التي يتحلّون بها. من جانبه، قال الشيخ أحمد بن حم المدير العام لمجموعة بن حم: تعكس هذه الإنجازات التطوّر التي تنفرد به منظومتنا التعليمية والتي تحث طلابنا على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تطوير المجتمعات».