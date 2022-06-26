«الإمارات الصحية» تؤكد على توفير خدمات مبتكرة ومستدامة

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع شركة «جونسون آند جونسون الشرق الأوسط»؛ بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك الذي يسهم في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير حلول مبتكرة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم قطاع الرعاية الصحية، وترسيخ قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من ركائز التعاون التي تجمع المؤسسة والشركة. وقع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ولؤي أبو الهوى، المدير العام للشركة، بحضور كل من الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة، والدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار مدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة، وجيمي فاريس المدير الإداري للشركة في المنطقة الحرة. وقال الدكتور يوسف محمد السركال: «إن توقيع مذكرة التفاهم يتسق مع خطط وتوجهات المؤسسة ومساعيها نحو توفير خدمات صحية مبتكرة ومستدامة، تعزز من كفاءة المنظومة الصحية، وتقود إلى تحقيق مزيد من الارتقاء والتطور في أنظمة الرعاية الصحية الفعّالة على الصعيدين المحلي والدولي». بدوره، أكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة، أن الهدف من توقيع الاتفاقية يأتي في سياق تطلعات المؤسسة نحو تعزيز بيئة القطاع الصحي، وتنويع أشكال التعاون الصحي، ليشمل جميع التخصصات الطبية، ويقود إلى تحقيق مكتسبات جديدة تسهم في تعزيز ريادة قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

مكانة

أشارت الدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيس التنفيذي للابتكار مدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة، إلى أن المخرجات التي ستؤدي إليها الاتفاقية ستسهم في ترسيخ مكانة المؤسسة كإحدى أبرز الجهات الصحية الرائدة في مجال توفير أفضل الممارسات الطبية العالمية، التي تستند إلى تطوير كفاءة وخبرات ومهارات طواقمها الطبية والتمريضية والفنية .

بدورها، أعربت مارزينا كوليس، العضو المنتدب لشركة جونسون آند جونسون «عن سعادتها بهذه الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث ستسمح مذكرة التفاهم بتبادل الخبرات والعمل جنباً إلى جنب مع متخصصي الرعاية الصحية».

ركائز

تغطي مذكرة التفاهم ثلاث ركائز أساسية تتضمن «البرامج التعليمية والدورات التدريبية»، و«برامج الحلول الاستراتيجية»، و«برامج التوعية العامة»، وسيشكل التعاون مع «جونسون آند جونسون» نهجاً لشراكة شاملة قائمة على البيانات، بهدف دعم شبكة المستشفيات والمتخصصين في الرعاية الصحية، وتحقيق نتائج أفضل، وتحسين تجربة المرضى، مع تقليل التكلفة الإجمالية للرعاية. وتنص المذكرة على تعاون المؤسسة والشركة فيما يتعلق ببرامج التوعية المجتمعية لتحسين صحة الأفراد من الأمراض المختلفة، بما في ذلك السمنة والسرطان والرجفان الأذيني، بالإضافة إلى إطلاق «حملة الضوضاء الصامتة».