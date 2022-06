15 شركة بريطانية تشارك في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

في أعقاب النجاح الذي حققته اتفاقية الشراكة في عام 2021 بين كلّ من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومعرض The Game Fair في المملكة المتحدة، أعلن الحدثان الدوليان المميزان، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الاتفاقية لتشمل كلاً من «وارويكشاير» في وسط إنجلترا، وأسكوتلندا، وويلز. وسيُشارك في الدورة القادمة من معرض أبوظبي للصيد 15 شركة بريطانية ودولية مرموقة، كما سيتولى منظمو The Game Fair الترويج والتسويق لمعرض أبوظبي في كافة المُعارض التي يُقيمونها في بريطانيا وأوروبا، وذلك نظراً لما لمسوه من نجاح كبير للدورة الماضية التي شاركوها فيها للمرّة الأولى، وخاصة من حيث الإقبال الجماهيري الواسع.

وأعربت مؤسسة The Game Fair عن سعادتها البالغة بشراكة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مع جميع معارضها الثلاثة التي سوف تُنظّمها في عام 2022 ووجود نادي صقّاري الإمارات فيها للمرّة الأولى، مُشيدة بمُشاركتها غير المسبوقة في دورة (أبوظبي 2021) بدعم كبير من قبل الحكومة البريطانية، وبما يعكس عراقة التراث البريطاني والعلاقات المميزة مع دولة الإمارات.

ماجد علي المنصوري

ووفقاً لاتفاقية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين، سوف يتمكّن زوار جميع المعارض البريطانية الثلاثة هذا الصيف من زيارة منصّة معرض أبوظبي للصيد ونادي صقّاري الإمارات لمعرفة المزيد عن تراث الصقارة والفروسية ورحلات الصيد والسفاري في دولة الإمارات. كما سيقوم معرض أبوظبي للصيد باستقطاب العديد من العلامات التجارية الإماراتية الرائدة إلى معارض الألعاب البريطاني، مما يمنح الزوار الأوروبيين فرصة فريدة لمعرفة المزيد عن التراث الثقافي الإماراتي الأصيل.

وفي إطار دعم معرض أبوظبي للصيد لجهود تعزيز الصقارة على المستوى العالمي، سوف يُساهم في تفعيل الأنشطة في ساحة العروض في The Game Fair، وخاصة فعاليات الصيد بالصقور.

حول ذلك، قال جيمس جاور، مدير المهرجان البريطاني: «نحن فخورون بتعزيز هذه الفرصة المهمة للتعاون وتطوير اتفاقية الشراكة لتشمل معارضنا الثلاثة في كل من إنجلترا وأسكوتلندا وويلز». وأعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي وصفه بأنّه أضخم حدث من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا: «مع مزيج ساحر من العروض الممتعة والعارضين المثيرين للاهتمام. كما ويُسعدنا أن نكون قادرين على مشاركة روائع التراث الإماراتي مع زوار المعرض البريطانية في الصيف والخريف القادمين».

وأكد أنّ «هذه الاتفاقية - التي تأتي ودخل مهرجان The Game Fair عقده السابع، هي بداية شراكة مُثمرة نتوقع أن تعود مُستقبلاً بفوائد عديدة في مجالي التبادل التجاري والثقافي بين البلدين». من جهته، أكد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي للصيد، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أهمية تطوير هذه الشراكة لعام 2022، بعد أن أثبتت نجاحها في عام 2021 في تعزيز التبادل الثقافي، باعتباره عنصراً أساسياً في التطوّر الحضاري لمسيرة الإنسانية، وبما يُجسّد الصلات التاريخية المُتجذّرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والتعاون المُثمر بينهما في مختلف المجالات.

وقال معاليه، إنّه لمن دواعي سرورنا اليوم، أن يكون معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، شريكاً رسمياً لجميع المعارض البريطانية في عام 2022، هذه الأحداث الدولية التي تعكس التقاليد البريطانية ومهارات الرياضات الأصيلة بمختلف أنواعها المتوارثة منذ قرون، مما يعزز الجهود نحو الحفاظ على التراث الثقافي المشترك.

مهرجان

هذا العام يُقام مهرجان الريف والألعاب البريطاني في كلّ من قصر سكون، بيرثشاير بأسكوتلندا في الفترة من 1 إلى 3 يوليو القادم، ومن ثمّ في قصر ريغلي هول بمقاطعة وارويكشاير غرب مدينة ستراتفورد وسط إنجلترا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو، وأخيراً في مزرعة فاينول شمال غرب ويلز في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2022، وذلك للمرّة الأولى.

أما من 17 إلى 19 يونيو القادم، فتنتظر معرض أبوظبي لقاءات مهمة مع مُنظّمي معرض Le Game Fair أكبر معرض للصيد في فرنسا، يُقام في ريفها الساحر بمدينة «لاموت - بوفرون» في مقاطعة لوار-إي-شير. وهو الحدث الذي لا يُمكن تفويته في أوروبا بنظر هواة الرياضات الخارجية والتقليدية التراثية، يختص برحلات الصيد بمختلف أنواعه، الرماية، عروض الفروسية، والكلاب.